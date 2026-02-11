فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

دراسة تحذر: الذكاء الاصطناعي يصدق المعلومات الطبية الخاطئة ويخاطر بالمرضى

موت بطيء... مرضى غزَّة بين أوجاع بلا دواء وسفر مقيَّد

تحركات متسارعة بين إيران و"إسرائيل" قبيل جولة جديدة من المفاوضات مع واشنطن

محكمة إسرائيلية تحرم طفلا غزيا مصابا بالسرطان من العلاج.. فما قصة أحمد؟

بينهن مصابات بالسرطان وقاصرات.. الاحتلال يواصل التنكيل بـ 59 أسيرة فلسطينية

فيديو انتخابي لمسؤول هندي يجسد إطلاق النار على مسلمين يشعل غضبًا واسعًا

دراسة: الذكاء الاصطناعي يصدق المعلومات الطبية الخاطئة ويستخدمها

بمعدات وكوادر روسية.. محادثات لإنشاء مستشفى روسي في غزة

الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين أمام السيسي

كيف تحول "ChatGPT" إلى رسام الكاريكاتير الأول عالمياً؟

حماس تحذر من تصعيد خطير في الأقصى خلال شهر رمضان

11 فبراير 2026 . الساعة 15:55 بتوقيت القدس
...
عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب شؤون القدس في حركة  المقاومة الإسلامية "حماس” هارون ناصر الدين
متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّر عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب شؤون القدس في حركة  المقاومة الإسلامية "حماس” هارون ناصر الدين من تصاعد دعوات جماعات الهيكل لاقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، معتبرا ذلك تصعيدا خطيرا في سياق الحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على المقدسات الإسلامية.

وقال ناصر الدين، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن ما تصدره جماعات الهيكل من مطالبات لاقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، هو تصعيد في حرب الاحتلال الدينية على المقدسات الإسلامية، ويستهدف كسر حرمة المكان في أعظم الشهور لدى المسلمين.

وأشار ناصر الدين إلى أن هذه الدعوات تتزامن مع عمليات تنكيل وإبعاد للمرابطين والمقدسيين، ضمن مخطط احتلالي تهويدي يهدف إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وتفريغه من المصلين، وفرض تقسيم زماني ومكاني بالقوة.

وحذر من عواقب هذه الممارسات الفاشية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد وتفجير الأوضاع الميدانية في القدس، فالمساس بالأقصى خط أحمر.

وأكد عضو المكتب السياسي أن شعبنا الفلسطيني وأهلنا في القدس، لن يسمحوا بتمرير هذه المخططات، وسيواصلون الدفاع عن المسجد الأقصى مهما بلغت التضحيات، فالأقصى عقيدة وهوية لا تقبل المساومة.

ودعا إلى شد الرحال والرباط المكثف في المسجد الأقصى خاصة خلال شهر رمضان، وإلى وحدة الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي لحماية المقدسات ووقف العربدة الاستيطانية.

#المسجد الأقصى #القدس #الاحتلال #شهر رمضان #سياسات الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة