فيديو انتخابي لمسؤول هندي يجسد إطلاق النار على مسلمين يشعل غضبًا واسعًا

أثار مقطع فيديو دعائي نشره الحزب الحاكم في ولاية آسام الهندية موجة استنكار واسعة، بعدما ظهر فيه رئيس وزراء الولاية هيمانتا بيسوا سارما وهو يطلق النار بشكل رمزي على أهداف ترمز بوضوح إلى المسلمين، في مشهد وُصف بأنه تحريض مباشر على العنف وتوظيف خطير للخطاب الطائفي في الحملات الانتخابية.

مشهد رمزي… ورسائل تحريضية

الفيديو، الذي حمل عنوان "رصاصة من مسافة قريبة"، جمع بين لقطات حقيقية لسارما وهو يمسك بندقية ويصوبها نحو هدف، ومشاهد مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر الرصاص يصيب صور رجال ذوي لحى ويرتدون قبعات دينية، في إيحاء صريح بالهوية الإسلامية.

وتضمن الفيديو عبارات مثل "لا رحمة" و"آسام خالية من الأجانب"، ما اعتبره منتقدون خطابًا يستهدف المسلمين ويمهد لتصعيد الكراهية ضدهم. وبعد ساعات من تداوله، سارع حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) إلى حذف المقطع تحت الضغط الشعبي والإعلامي.

ردود سياسية غاضبة

قادة المعارضة في الهند وصفوا الفيديو بأنه "تحريض طائفي فج"، إذ قالت السياسية سوبريا شرينات إن ما ورد في المقطع يعكس "جوهر حزب بهاراتيا جاناتا"، مضيفة أن "هذا الحقد مسؤولية رئيس الوزراء مودي".

بدوره، اتهم النائب عمران براتابغاري الحزب الحاكم بانتهاك الدستور عبر حملات تستهدف المواطنين المسلمين بشكل ممنهج. أما حزب "ترينامول كونغرس" في آسام، فوصف الفيديو بأنه "نزعة تمثيلية للدماء"، معتبرًا أنه يطبع خطاب الكراهية.

وقالت النائبة ساغاريكا غوش: إن المقطع يشكل "جريمة جنائية" وفق قانون مكافحة الأنشطة غير المشروعة (UAPA)، مطالبة بمحاسبة من يقف خلفه.

غضب شعبي وتنديد حقوقي

عشرات المعلقين والناشطين عبروا عن خشيتهم من أن يكون الفيديو حلقة جديدة في سلسلة من الخطابات الحكومية المعادية للمسلمين، مؤكدين أن صمت السلطات المركزية وتقاعس الشرطة يشجعان على الإفلات من العقاب.

وقال ناشطون إن الفيديو يمثل "رسالة سياسية خطيرة" تتغاضى عن التداعيات المجتمعية، وإن حذفه بعد نشره "لا يمحو الضرر الأخلاقي والسياسي".

ووصل الغضب إلى حد وصف بعض المعلقين للمشهد بأنه "إرهاب ترعاه الدولة" في ظل توظيف متزايد للهويات الدينية في الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما يضع الأقليات المسلمة أمام مخاوف متجددة من تصاعد التحريض والعنف.

