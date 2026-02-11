توتنهام يطيح بتوماس فرانك بعد 8 أشهر من التخبط في "البريميرليغ"

أقال نادي توتنهام، الأربعاء، مدربه الدنماركي توماس فرانك، بعد أقل من ثمانية أشهر على توليه المهمة، غداة الخسارة على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد 1-2، وهي نتيجة تركت الفريق في المركز السادس عشر في الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وقال فريق شمال لندن الذي يتعين عليه إيجاد مدرب سادس في سبع سنوات "النتائج والأداء دفعا مجلس الإدارة إلى الاستنتاج بأن التغيير في هذه المرحلة من الموسم كان ضروريا".

ولم يحقق الفريق اللندني أي فوز في مبارياته الثماني الأخيرة في الدوري، في أسوأ سلسلة له منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008.

كما فاز سبيرز بمباراتين فقط في آخر 17 مواجهة في الدوري، جامعا 12 نقطة خلالها.

وتسلّم فرانك، الذي كان مدربا لبرنتفورد سابقا، قيادة توتنهام في حزيران/يونيو خلفا للأسترالي أنج بوستيكوغلو المقال من منصبه، ووقع عقدا حتى 2028.

لكن المدرب الدنماركي لم ينجح في تحسين نتائج الفريق في الدوري رغم الأداء الجيد في المسابقات الأوروبية.

فقد قاد ابن الثانية والخمسين سبيرز للتأهل المباشر إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، بحلوله رابعا في دور المجموعات.

غير أن ذلك لم يُخف سجله المتواضع في الدوري هذا الموسم: سبعة انتصارات وثمانية تعادلات و11 هزيمة.

كما خرج توتنهام من مسابقتي الكأس المحليتين، بعد خسارته أمام نيوكاسل في الدور الرابع من كأس الرابطة في تشرين الأول/أكتوبر، وأمام أستون فيلا في الدور الثالث من الكأس الشهر الماضي.

