الصحة بغزة: 591 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار

11 فبراير 2026 . الساعة 12:33 بتوقيت القدس
...
أهالي يودعون أبناءهم الذين ارتقوا شهداء في قصف الاحتلال على غزة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزراة الصحة، إن 8 شهداء منهم 3 شهداء انتشال، و 20 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 591 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,578، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 720 شهيدًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 72,045 شهيدًا و 171,686 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
 

