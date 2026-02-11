فلسطين أون لاين

بالصور الاحتلال يهدم منشآتٍ زراعية وأسوارًا في القدس المحتلة

11 فبراير 2026 . الساعة 12:00 بتوقيت القدس
الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً في القدس المحتلة خلال يناير الماضي

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، منشأة زراعية وأسوارًا وجرفت أراضي في بلدة الجديرة وحي المصرارة في القدس المحتلة.

وأفاد رئيس بلدية رافات صادق جبر، لـمحافظة القدس، بأن آليات الاحتلال اقتحمت منطقة "الشقف" في بلدة الجديرة شمال غرب القدس المحتلة، وشرعت بهدم غرفة زراعية وعدد من الأسوار، وجرفت مساحات من الأراضي الزراعية.

وأضاف: أن قوات الاحتلال سلّمت عددًا من المواطنين إخطارات بالهدم، في إطار الإجراءات المتواصلة التي تستهدف المنطقة.

وأشارت المحافظة إلى أن قوات الاحتلال برفقة آلياتها العسكرية جرفت أرضا وهدمت سورا استناديا بجانب مسجد سعد وسعيد في حي المصرارة قرب باب العمود في مدينة القدس المحتلة.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الاعتداءات، إذ نفذ الاحتلال والمستوطنون خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي 1872 اعتداءً، شملت هدم 126 منشأة، منها 45 منشأة في مدينة القدس.

 

ومنذ بدء الاحتلال حرب الإبادة على قطاع غزة، كثف الاحتلال اعتداءاته في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى فلسطينيون أنه يمهد لضم الضفة الغربية رسميا.

وأدت الاعتداءات بالضفة إلى استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا، وفق معطيات رسمية.

