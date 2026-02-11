كندا.. امرأة تقتل 9 أشخاص وتنهي حياتها في هجوم مزدوج

أفادت الشرطة الفدرالية الكندية، بمقتل 10 أشخاص الثلاثاء في إطلاق نار داخل مدرسة وأحد المنازل في إحدى المناطق النائية في غرب كندا.

وذكر بيان للشرطة إنه عثر على جثة شخص يعتقد أنه المسؤول عن إطلاق النار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة بريتيش كولومبيا، مشيرا إلى أن الإصابة يبدو أنها ناجمة عن انتحار.

وأضاف البيان أن 27 شخصا أصيبوا، بينهم إثنان حالتهما خطيرة و25 إصاباتهم غير مهددة للحياة.

وتابع أن الشرطة أصدرت بلاغا عن وجود مسلح في مدرسة تامبلر ريدج الثانوية بعد ظهر الثلاثاء، وبعد تفتيش السلطات للمدرسة عُثر في البداية على 6 أشخاص مقتولين بالرصاص. كما توفي شخص سابع كان قد أصيب في المدرسة متأثرا بجراحه أثناء نقله إلى المستشفى.

واضاف بيان الشرطة أنها"حددت موقعا ثانويا يعتقد أنه مرتبط بالحادث، حيث عثر على جثتي ضحيتين إضافيتين في منزل".

وكشفت وسائل إعلام كندية أن مطلق النار امرأة، لكن بيان الشرطة لم يتضمن أي تفاصيل عن المشتبه به.

بدوره قال قائد المنطقة الشمالية في الشرطة الكندية، كين فلويد، في بيان "كان الوضع متقلبا وسريع التطور، ولعب التعاون السريع من المدرسة وفرق الإنقاذ والمجتمع دورا حاسما في استجابتنا".

وتقع منطقة تامبلر ريدج على بعد أكثر من 1,100 كيلومتر شمال مدينة فانكوفر، أكبر مدن مقاطعة بريتيش كولومبيا

