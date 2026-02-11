الذهب والفضة يصعدان مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية

ارتفع الذهب والفضة، الأربعاء، مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في دلالة على تراجع الاقتصاد قبل صدور بيانات الوظائف الرئيسية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 5056 دولارا للأوقية (الأونصة)، وقت كتابة التقرير.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر أبريل/نسيان بنسبة 1% إلى 5084.7 دولارا.

وكسبت الفضة 2% في المعاملات الفورية لتسجل 82.4 دولارا، بعد انخفاضها بأكثر من 3% في الجلسة السابقة.

وتراجعت عوائد السندات الأمريكية -أمس الثلاثاء- بعد أن أشارت مجموعة من البيانات إلى أن الاقتصاد قد يكون في حالة تباطؤ، مما يمنح مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مزيدا من المرونة لخفض أسعار الفائدة.

ولم تتغير مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث قلصت الأسر إنفاقها على السيارات وغيرها من السلع باهظة الثمن، مما قد يضع الإنفاق الاستهلاكي والاقتصاد على مسار نمو أبطأ مع دخول العام الجديد.

وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير/ كانون الثاني، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وبيانات التضخم يوم الجمعة

