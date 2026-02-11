رغم قرار اعتقاله.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء 3 دول أعضاء بالجنائية الدولية

أظهرت بيانات طيران، أن طائرة رئيس وزراء الاحتلال -المطلوب للعدالة الدولية- بنيامين نتنياهو، المتوجهة إلى الولايات المتحدة، مرّت عبر أجواء 3 دول موقّعة على نظام روما الأساسي، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وكشف موقع "فلايت رادار" لتتبع حركة الطيران، طائرة "جناح صهيون" الخاصة بنتنياهو وهي تحلق فوق اليونان وإيطاليا وفرنسا في طريقها إلى الولايات المتحدة.

والدول الثلاث أطراف في نظام روما الأساسي وأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وملزمة بقراراتها، إلا أن مجالها الجوي لم يُغلق أمام الطائرة.

اقرأ أيضًا: رفض "الجنائية الدولية" استئنافًا لإلغاء اعتقال نتنياهو وغالانت ينهي محاولة تعطيل المسار القضائي

وفي زيارات سابقة، كان نتنياهو يتجنّب دخول أجواء العديد من الدول خشية الاعتقال، إلا أنه خلال توجهه إلى نيويورك في سبتمبر/ أيلول الماضي للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، استخدم المجالين الجويين لليونان وإيطاليا، ولم يدخل الأجواء الفرنسية.

ويمنع نتنياهو بموجب مذكرة الاعتقال الصادرة من لاهاي، من دخول أكثر من 120 دولة، منها 39 دولة أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى الدول المجاورة "لإسرائيل" مثل قبرص واليونان.

أما في أفريقيا، فهناك 30 دولة موقعة على الاتفاقية، بما في ذلك دول مهمة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا. وفي الأمريكتين، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، بما في ذلك قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك.



وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

ويوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، طلبت 5 دول أعضاء في المحكمة (جنوب أفريقيا، وبوليفيا، وبنغلاديش، وجزر القمر، وجيبوتي) فتح تحقيق بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين