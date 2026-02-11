وصلت، فجر يوم الأربعاء، إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس الدفعة السابعة من المواطنين العائدين عبر معبر رفح البري.

وأفادت مصادر صحفية، بأن 41 فلسطينيًا - بينهم نساء وأطفال - وصلوا إلى قطاع غزة في اليوم السابع لفتح معبر رفح الحدودي مع مصر بشكل محدود، وسط قيود إسرائيلية مشددة.

وتأتي هذه الدفعة لتنضم إلى عدد محدود من العائدين في الدفعات الست السابقة وسط قيود واجراءات إسرائيلية معينة بحقهم.

وفي رصد حركة المسافرين، قال المكتب الحكومي: إنَّ إجمالي أعداد المسافرين عبر معبر رفح البري منذ أن أُعلن عن البدء بتشغيله يوم الإثنين 2 فبراير 2026 حتى الإثنين 9 فبراير 2026، بلغ 225 مسافراً، و 172 وافداً، و 26 مُرجعاً.

ونوه إلى أن إجمالي عدد المسافرين في الفترة المذكورة: 397 مسافراً من أصل 1,600 مسافر يُفترض أن يسافروا عبر معبر رفح البري ذهاباً وإياباً، بنسبة تقارب 25%.

وكان معبر رفح قد أُعيد فتحه، يوم الإثنين الماضي، بشكل محدود ومقيد، وذلك بعد نحو سنتين من الإغلاق الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي، حيث جرى فتح المعبر في الاتجاهين ولكن ضمن قيود مشددة.

يُذكر أن "إسرائيل" تسيطر منذ أيار/مايو 2024 على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي شنتها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 واستمرت سنتين.

وكان من المفترض أن تعيد "إسرائيل" فتح معبر رفح ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلا أنها تنصلت من ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين