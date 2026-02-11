الاحتلال يقرِّر منح ترامب جائزة "استثنائية" في أبريل المقبل.. قناةٌ عبرية تكشف تفاصيلها

أرسل وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش دعوة رسمية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في حفل تسليم جائزة "إسرائيل" في أبريل المقبل.

وقالت القناة 14 العبرية إن الزيارة تتمحور حول لفتة استثنائية من "إسرائيل" تجاه الرئيس الأمريكي، من المقرر أن تبلغ ذروتها على منصة حفل جائزة "إسرائيل" في القدس.

وجاء في الرسالة، التي أرسلت مع نسخة إلى السفير الأمريكي في تل أبيب مايك هاكبي، أن "هذا القرار غير المسبوق يعكس الامتنان العميق للجمهور "الإسرائيلي" على قيادته الاستثنائية وتأثيره المستمر في تاريخ العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وللمرة الأولى في تاريخ الجائزة، تقرر تصميم تمثال فريد ومنحه بشكل شخصي للرئيس ترامب. وجاء ذلك بعد مسابقة وطنية شارك فيها فنانون إسرائيليون، حيث تم اختيار عمل المصمم بن درور، البالغ من العمر 24 عاما، والذي خدم نحو 600 يوم في قوات الاحتياط منذ اندلاع الحرب.

وجاء في بيان صادر عن وزارة التعليم أن لجنة جائزة "إسرائيل" قررت منح الجائزة لرئيس الولايات المتحدة، في فئة "مساهمة فريدة للشعب اليهودي".

وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها موضوع الجائزة، فخلال زيارة ترامب إلى الكنيست قال له نتنياهو: "شكرا على كل ما فعلته من أجلنا. أنوي تقديم ترشيحك لأعلى جائزة في "إسرائيل"، جائزة "إسرائيل". وباسم حكومة "إسرائيل" أشكرك على صداقتك".

ووفقًا لوسائل الإعلام العبري، فإن الجائزة تمثال مصمم من جزأين رمزيين فالقاعدة مكونة من حجارة (حائط البراق)، أما الجزء العلوي فهو نجمة داود مذهبة ولامعة تخرج من بين الحجارة، وترمز إلى النهضة والمستقبل والنجاح.

وبدعم أمريكي شن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة على غزة، خلّفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

