خروقاتٌ متواصلة.. إصابة طفل في خان يونس وقصفٌ مدفعي شرقي غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها الميدانية في قطاع غزة، مرتكبًا 1620 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، خلفت 573 شهيدًا و1,553 جريحاً، بعد مرور 4 شهور على قرار الاتفاق في غزة، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

وأُصيب صباح يوم الأربعاء طفل بنيران الاحتلال جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة، فيما شنّ طيران غارة على المناطق الشرقية للمدينة.

وأشارت مصادر صحفية إلى أن الاحتلال نفذ عمليات نسف لمبانٍ سكنية في المناطق الشرقية لمدينة خانيونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال خلال الساعات الماضية المناطق الشرقية في مدينة غزة، بينما أطلقت آليات الاحتلال نيرانًا كثيفة في وسط المدينة، جنوبي قطاع غزة.

ورصدت الجهات الحكومية في غزة 1,620 خرقاً للاتفاق ارتكبها الاحتلال، شملت 560 جريمة إطلاق نار، 79 جريمة توغل آليات داخل الأحياء والمناطق السكنية، و 749 جريمة قصف واستهداف، و 232 جريمة نسف منازل ومباني مختلفة.

وأوضح المكتب الحكومي أن هذه الخروقات خلَّفت 573 شهيدًا، من بينهم 292 شهيدًا من الأطفال والنساء والمسنين، فيما بلغ عدد الشهداء من الرجال 281 رجلاً، مشيرًا إلى أن نسبة 99% من الشهداء هم من المدنيين.

وأصيب 1,553 جريحًا، من بينهم أكثر من 954 جريحًا من الأطفال والنساء والمسنين، بينما بلغ عدد الجرحى والمصابين المدنيين 1,539 مصاباً، بما يزيد على 99%.

المصدر / فلسطين أون لاين