الجامعة العربية تعقد اجتماعاً طارئاً لمواجهة "خطة الضم" الإسرائيلية

تعتزم جامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية الأربعاء المقبل، وذلك بناءً على طلب رسمي تقدّمت به فلسطين، لبحث سبل التحرك العربي والدولي لمواجهة سلسلة القرارات العدوانية التي أقرتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً، والتي تستهدف قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويركز جدول أعمال الاجتماع المرتقب على التصدي لسياسات الاحتلال الممنهجة الرامية إلى ترسيخ واقع الضم والتوسع الاستعماري في الضفة الغربية. وتتضمن هذه السياسات توسيع المستوطنات عبر الاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة، بالإضافة إلى تصاعد عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، مما يؤدي إلى تهجير السكان قسرياً في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

كما سيتناول المندوبون الدائمون خطورة الإجراءات الأخيرة في مدينة الخليل، والمتمثلة في نقل صلاحيات البلدية إلى ما يسمى 'الإدارة المدنية' التابعة لجيش الاحتلال، في خطوة تهدف لتعزيز السيطرة الاستيطانية على قلب المدينة.

وحذرت مصادر دبلوماسية من أن هذه التحركات تترافق مع محاولات خطيرة لتغيير الوضعية القانونية والتاريخية القائمة في الحرم الإبراهيمي الشريف، مما يهدد بهوية المقدسات الإسلامية.

ويسعى المجتمعون من خلال هذه الجلسة الطارئة إلى بلورة موقف عربي موحد وحازم يضع المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الإجراءات الباطلة.

المصدر / فلسطين أون لاين