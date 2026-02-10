دبلوماسي يكشف: لجنة أمنية في رام الله تمنع تسليم جوازات موظفي غزة وأسرهم بالقاهرة

كشف القيادي في حركة فتح والدبلوماسي السابق عدلي صادق، عن معلومات تفيد بأن سفارة فلسطين في القاهرة ترفض تسليم جوازات سفر موظفي قطاع غزة الذين عملوا ضمن الحكومة بغزة بعد تجديدها، مع سحب المنع على أسرهم بأمر من لجنة أمنية في رام الله.

وأوضح صادق في منشور له على فيسبوك، الثلاثاء، أن هذا الإجراء يمثل "عواراً دستورياً ووطنياً واجتماعياً وإنسانياً"، معتبراً أنه "انتقام" من موظفين اضطروا لقمة الخبز إلى السعي لوظائف، ولا يليق بفعل دولة أو حركة وطنية أو أشخاص أشرفاء.

وأضاف أن تداعيات هذا السلوك تخلق أزمة في حياة الناس فوق أزماتهم، وترفع الغطاء الجنسية عن مواطنين في الخارج وأسرهم، مما يفتعل مشكلات مع الدول المضيفة ويقيد حركتهم وسفرهم وعملَهم.



القيادي بحركة فتح والدبلوماسي السابق عدلي صادق

وحذّر صادق من أن مثل هذه التصرفات تحمل "خفة وحماقة" تسعى للإضرار بالمواطن في أوراقه الثبوتية، مشدداً على أن مسألة الحق الدستوري في هذه الأوراق لا علاقة لها بالخصومات السياسية، وأن الخصومة تشمل من لا علاقة لهم بها.

وأكد أن هذه المعلومات وصلته من مواطنين فلسطينيين في أكثر من بلد، داعياً السلطة المعنية إلى الاستدراك سلباً أو إيجاباً، والإفادة بصحة أو بطلان ما جاء، ليتمكن الجميع من اتخاذ موقف على قاعدة حقوق المواطن الفلسطيني المصونة وموجبات حمايته.

المصدر / فلسطين أون لاين