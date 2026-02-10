التمارين الرياضية مفيدة للصحة… لكنها ليست طريقك السريع لإنقاص الوزن

فلسطين أون لاين

10 فبراير 2026 . الساعة 11:18 بتوقيت القدس
صورة تعبيرية

على الرغم من الفوائد الصحية العديدة للرياضة، أثبتت الدراسات أن التمارين وحدها غالباً لا تؤدي إلى فقدان وزن كبير. في حين يحافظ النشاط البدني على صحة القلب والعظام، ويعزز الوظائف الإدراكية، ويقلل من خطر الاكتئاب والسكري والسرطان، فإن تأثيره على الميزان محدود، خصوصاً مع تقدم العمر.

الرياضة لا تكفي بمفردها

تجارب واسعة النطاق أظهرت أن فقدان الوزن الناتج عن التمارين الرياضية غالباً ما يقتصر على عدة كيلوغرامات فقط خلال أشهر، بسبب تعويض الجسم للطاقة المفقودة بزيادة الشهية أو تقليل السعرات المحروقة للوظائف الحيوية.

دراسة عشوائية عام 2024 شملت بالغين في منتصف العمر بينت أن المشاركين الذين مارسوا التمارين بانتظام بدون تغيير نظامهم الغذائي، شهدوا تحسناً كبيراً في اللياقة والمؤشرات الأيضية، لكن فقدان وزنهم كان ضئيلاً.

فوائد الرياضة أكبر من الرقم على الميزان

حتى مع ثبات الوزن، تُحسّن التمارين حساسية الجسم للإنسولين، وتقلّل الدهون الحشوية، وتدعم صحة القلب والأوعية الدموية، كما تعزز اللياقة البدنية والعضلات والعظام والمناعة.

مارلين ألبرت، الباحثة من جامعة جونز هوبكنز، قالت: "المهم هو التركيز على الصحة العامة واللياقة، وليس الرقم على الميزان فقط."

النصيحة الأهم

إذا كنت تبحث عن صحة جيدة على المدى الطويل، اجعل الحركة اليومية وبناء العضلات أولوية: امشِ أكثر، وارفع الأثقال، واستخدم الدرج بدل المصعد، احمل مشترياتك يدوياً فالتمارين الرياضية ليست مجرد وسيلة لإنقاص الوزن، بل استثمار في صحة أطول وحياة أفضل. النحافة ليست دائماً مرادفاً للصحة، بينما النشاط البدني دائمًا يعززها.

المصدر / وكالات
#لياقة بدنية #إنقاص الوزن #تمارين صحية

