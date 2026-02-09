ريال مدريد يتخطى عقبة فالنسيا ويواصل مطاردة برشلونة

حافظ ريال مدريد على فارق ‌نقطة ‌واحدة مع برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بفوزه 2- صفر على مضيفه بلنسية اليوم الأحد، بعد أن حسم هدفا ألفارو كاريراس وكيليان مبابي في الشوط الثاني النقاط الثلاث في ‍لقاء لم يشهد الكثير من الأحداث.

وسيطر ريال مدريد على الكرة لكنه وجد صعوبة في صناعة الفرص، ونادرا ما اضطر ستول ديميتريفسكي حارس مرمى بلنسية للتدخل، وسط معاناة الفريق الزائر في تحويل سيطرته إلى تهديد حقيقي.





وافتتح ريال ‍مدريد ‍التسجيل في الدقيقة 65، عندما استفاد الظهير الأيسر ‍كاريراس من فوضى داخل منطقة الجزاء، وكان الأسرع في رد الفعل بعد تغيير اتجاه الكرة، ليطلق تسديدة منخفضة في الزاوية اليسرى.

وحسم مبابي النقاط الثلاث ‌في الوقت بدل الضائع، بعدما استقبل تمريرة عرضية من البديل براهيم دياز بعد هجمة مرتدة ليضع الكرة من مسافة قريبة في المرمى.

المصدر / وكالات