8 عادات يومية تضر بصحة قلبك.. وكيف تتجنبها؟

على الرغم من أن أمراض القلب تُعد من أبرز أسباب الوفاة عالميا، فإن عددا كبيرا من مسبباتها يرتبط بعادات يومية بسيطة قد لا ننتبه إليها، لكنها تُضعف القلب تدريجيا مع مرور الوقت. فيما يلي أبرز هذه العادات وفق خبراء القلب، وكيفية التعامل معها بشكل عملي:

1. الإفراط في تناول الملح

الملح الزائد يرفع ضغط الدم، وهو أحد أخطر المسببات المباشرة لأمراض القلب والسكتة الدماغية. وينصح الخبراء بتقليل الصوديوم خصوصا في الأطعمة الجاهزة والمعلّبة.

2. الجلوس لفترات طويلة

الجلوس لساعات طويلة يبطئ الدورة الدموية ويزيد فرص السمنة وارتفاع الضغط. تذكّر أن تنهض كل ساعة للتحرك لدقيقة أو اثنتين.

3. استخدام الهاتف قبل النوم

التعرض للضوء الأزرق قبل النوم يضعف جودة النوم ويمنع انخفاض ضغط الدم ليلا، وهو ما يرهق القلب مع الوقت.

4. الاحتفاظ بالأطعمة غير الصحية في المنزل

وجود السكريات والوجبات السريعة في متناول اليد يجعل تناولها أسهل، ما يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول.

5. ضعف العلاقات الاجتماعية

العزلة تزيد التوتر والقلق، وهما عاملان مؤثران في صحة القلب. الحفاظ على الروابط الاجتماعية جزء من الوقاية الصحية.

6. تجاهل المؤشرات الصحية

إهمال متابعة ضغط الدم ونسبة السكر والكوليسترول يحرمك من اكتشاف أي مشكلة مبكرا، ويزيد احتمال تفاقم المرض.

7. الاعتقاد بأن التغيير مستحيل

البعض يعتقد أن وضعه الصحي "ميؤوس منه"، لكن الأبحاث تؤكد أن تحسين العادات—even بشكل تدريجي—يؤثر بعمق على صحة القلب.

8. تجاهل الأعراض المبكرة

ألم الصدر، ضيق التنفس، والتعب غير المبرر إشارات لا يجب تجاهلها. التدخل المبكر قد ينقذ الحياة.

ما الذي يقوله الطب؟

تؤكد مصادر طبية أن تبني نمط حياة صحي—يشمل الغذاء المتوازن، والرياضة المنتظمة، وتقليل التوتر، والإقلاع عن التدخين—يخفض بشكل كبير مخاطر الإصابة بأمراض القلب. كما أن السيطرة على ضغط الدم والكوليسترول والوزن تظل من أهم مفاتيح الوقاية.

