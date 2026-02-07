فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطيني محتجز بقاعدة عسكرية في الضفة

عمر الحنتولي يهدي فلسطين أول ذهبية في بطولة كأس العرب للتايكواندو

عائلة أبو قمر تختار البقاء قرب “الخط الأصفر” في خانيونس

"دمنا مش رخيص".. وقفة في أم الفحم تنديداً باستفحال الجريمة

وفد سعودي في دمشق لتوقيع اتفاقيات دعم الاقتصاد السوري

مستوطنون يهاجمون بلدة قصرة ويقطعون أشجار زيتون معمرة

الجهاد الإسلامي: السلاح شأن فلسطيني ونرفض تسليمه أو القبول بأي إملاءات

بنك فلسطين يرفض اعتماد بطاقات الهوية الصادرة في غزة رغم اعتراف "رام الله" بها

ناسا تسمح لرواد الفضاء باستخدام الهواتف الذكية لتوثيق رحلاتهم

الفرا: الوضع الصحي في غزة كارثي و21 ألف مريض ينتظرون العلاج بالخارج

الفرا: الوضع الصحي في غزة كارثي و21 ألف مريض ينتظرون العلاج بالخارج

07 فبراير 2026 . الساعة 14:48 بتوقيت القدس
...
أوضاع صحية صعبة يعاني منها قطاع غزة

وصف الدكتور أحمد الفرا، مدير مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي، الوضع الصحي في قطاع غزة بأنه "كارثي"، محذراً من توقف العديد من الأقسام الحيوية في المستشفيات عن العمل نتيجة تدمير الأجهزة الطبية، وتعطل المتبقي منها بسبب النقص الحاد في الوقود والأوكسجين.

وأكد الفرا في تصريح صحفي، السبت، أن المعاناة تشتد مع وجود أكثر من 21 ألف مريض ينتظرون السفر لتلقي العلاج خارج القطاع، مشيراً إلى أن انعدام أدوية السرطان وعدم القدرة على استكمال البروتوكولات العلاجية بات يؤدي بشكل مباشر إلى وفاة المرضى.

وفي سياق متصل، أوضح الفرا أن سلطات الاحتلال تواصل منع دخول شاحنات الأدوية والمستهلكات الطبية، بالتزامن مع التضييق الممنهج على عمل المؤسسات الدولية، وهو ما دفع بعدد منها إلى الانسحاب ووقف عملياتها الإغاثية داخل القطاع.

الفرا.jpgمدير مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي

تأتي هذه التحذيرات في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من انهيار شبه كامل؛ نتيجة الاستهداف المباشر وحظر الاحتلال لإداخال الأدوية والمستهلكات الطبية إلى جانب الأجهزة الطبية.

وتشير التقارير الدولية إلى أن الحصار المفروض أدى إلى نفاد 80% من الأدوية الأساسية والمستهلكات الجراحية، مما جعل المستشفيات المتبقية، مثل مجمع ناصر الطبي، تعمل بقدرات لا تتناسب مع حجم الإصابات والحالات المرضية المزمنة.

كما تسبب إغلاق المعابر المتكرر في تكدس آلاف الحالات الحرجة التي لا تملك خياراً علاجياً داخل القطاع، مما حول "قوائم الانتظار" إلى كشوفات يومية لضحايا فارقوا الحياة قبل الحصول على فرصة للعبور.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #مرضى #الوضع الصحي #مستشفى #أحمد الفرا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة