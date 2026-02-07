ريال مدريد يواجه فالنسيا في اختبار صعب للحفاظ على مطاردة برشلونة

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على فالنسيا، الأحد، في المواجهة التي يستضيفها ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط خلف برشلونة المتصدر.

وستكون هذه المباراة صعبة على فالنسيا، الذي يعاني في صراع الهبوط، حيث يتواجد في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

التشكيلة المحتملة لريال مدريد

تيبو كورتوا، ألفارو كاريراس ، دافيد ألابا، ديان هاوسن، فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينغا، أوريليان تشواميني، أردا غولر، رودريغو جويس، مبابي، ماستانتونو.

ورغم الخسارة (2-4) أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، عاد ريال مدريد سريعا لطريق انتصارات وفاز في الدوري على رايو فايكانو (2-1) ما يعكس قوة الفريق واستقراره تحت قيادة المدرب ألفارو أربيلوا.

ولن يشارك جود بيلينغهام في المباراة بسبب إصابة في أوتار الركبة، فيما قد يعود ترينت ألكسندر أرنولد للمشاركة لأول مرة مع الفريق، وإن كان لم يتأكد بعد من مشاركته.

المصدر / وكالات