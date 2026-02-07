فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عمر الحنتولي يهدي فلسطين أول ذهبية في بطولة كأس العرب للتايكواندو

عائلة أبو قمر تختار البقاء قرب “الخط الأصفر” في خانيونس

"دمنا مش رخيص".. وقفة في أم الفحم تنديداً باستفحال الجريمة

وفد سعودي في دمشق لتوقيع اتفاقيات دعم الاقتصاد السوري

مستوطنون يهاجمون بلدة قصرة ويقطعون أشجار زيتون معمرة

الجهاد الإسلامي: السلاح شأن فلسطيني ونرفض تسليمه أو القبول بأي إملاءات

بنك فلسطين يرفض اعتماد بطاقات الهوية الصادرة في غزة رغم اعتراف "رام الله" بها

ناسا تسمح لرواد الفضاء باستخدام الهواتف الذكية لتوثيق رحلاتهم

الفرا: الوضع الصحي في غزة كارثي و21 ألف مريض ينتظرون العلاج بالخارج

مصر تطلق عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية

ريال مدريد يواجه فالنسيا في اختبار صعب للحفاظ على مطاردة برشلونة

07 فبراير 2026 . الساعة 14:12 بتوقيت القدس
...
جانب من لقاء سابق بين الفريقين (أرشيف)

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على فالنسيا، الأحد، في المواجهة التي يستضيفها ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط خلف برشلونة المتصدر.

وستكون هذه المباراة صعبة على فالنسيا، الذي يعاني في صراع الهبوط، حيث يتواجد في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

 التشكيلة المحتملة لريال مدريد

تيبو كورتوا، ألفارو كاريراس ، دافيد ألابا، ديان هاوسن، فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينغا، أوريليان تشواميني، أردا غولر، رودريغو جويس، مبابي، ماستانتونو.

ورغم الخسارة (2-4) أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، عاد ريال مدريد سريعا لطريق انتصارات وفاز في الدوري على رايو فايكانو (2-1) ما يعكس قوة الفريق واستقراره تحت قيادة المدرب ألفارو أربيلوا.

ولن يشارك جود بيلينغهام في المباراة بسبب إصابة في أوتار الركبة، فيما قد يعود ترينت ألكسندر أرنولد للمشاركة لأول مرة مع الفريق، وإن كان لم يتأكد بعد من مشاركته.

المصدر / وكالات
#الدوري الإسباني #ريال مدريد #فالنسيا #الليغا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة