انطلقت في الدوحة، يوم السبت أعمال منتدى الجزيرة في دورته السابعة عشرة، تحت عنوان "القضية الفلسطينية والتوازنات الإقليمية في سياق تشكُّل عالم متعدد الأقطاب"، بمشاركة واسعة من صُناع القرار، والخبراء، والإعلاميين من مختلف مناطق العالم.

ويأتي انعقاد المنتدى، الذي يستمر 3 أيام، في سياق إقليمي ودولي بالغ التعقيد، أعقب حربا استمرت عامين على قطاع غزة، وأفرزت تحولات عميقة أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العالمي، بعد سنوات من تراجعها خلف مسارات تسوية واتفاقات سياسية أضعفت حضورها على الأجندة الدولية.

ويركّز المنتدى، خلال 3 أيام، على تحليل التحولات الجيوسياسية والإستراتيجية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في أعقاب الحرب على غزة، وانعكاساتها على موازين القوى الإقليمية والدولية، إضافة إلى مناقشة موقع العالم العربي في خضم هذه التحولات، في ظل أزمات داخلية وصراعات إقليمية متشابكة، وتراجع فاعلية الأطر العربية الجماعية، مقابل صعود أدوار قوى إقليمية فاعلة واتساع هوامش تأثيرها في قضايا الأمن والاستقرار.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، أن منتدى الجزيرة السابع عشر ينعقد في توقيت بالغ الحساسية، تتكاثر فيه الأسئلة الكبرى وتتسارع التحولات العميقة على المستويين الإقليمي والدولي.

رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني

وأوضح الشيخ حمد بن ثامر، أن عنوان المنتدى يعكس واقعا جديدا يتشكل، تتقاطع فيه القوة مع القانون، وتزداد فيه التحديات أمام المنطقة في ظل مسارات دولية متغيرة.

وقال إن "القضية الفلسطينية تمر بمنعطف حاسم بعد حرب العامين على غزة، في ظل مساعي "إسرائيل" لإعادة احتلال القطاع وتهجير سكانه أو الاستيطان فيه، وضم ما تبقى من أراضي الضفة الغربية بهدف التصفية النهائية للقضية وإنهاء شروط قيام دولة فلسطينية".

وأشار إلى أن هذه الحرب أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العالمي سياسيا وإعلاميا ودبلوماسيا، بعد أن كادت تتوارى خلف تسويات واتفاقات وصفها بأنها جائرة.

وأكد الشيخ حمد بن ثامر أن الإبادة الجماعية في غزة أثارت اهتماما عالميا غير مسبوق، وأسهمت تضحيات الشعب الفلسطيني في إطلاق حركة تضامن دولية واسعة، جعلت من الاعتراف بالدولة الفلسطينية مطلبا عالميا متناميا في الشرق والغرب.

المصدر / فلسطين أون لاين