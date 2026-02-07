فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطيني محتجز بقاعدة عسكرية في الضفة

عمر الحنتولي يهدي فلسطين أول ذهبية في بطولة كأس العرب للتايكواندو

عائلة أبو قمر تختار البقاء قرب “الخط الأصفر” في خانيونس

"دمنا مش رخيص".. وقفة في أم الفحم تنديداً باستفحال الجريمة

وفد سعودي في دمشق لتوقيع اتفاقيات دعم الاقتصاد السوري

مستوطنون يهاجمون بلدة قصرة ويقطعون أشجار زيتون معمرة

الجهاد الإسلامي: السلاح شأن فلسطيني ونرفض تسليمه أو القبول بأي إملاءات

بنك فلسطين يرفض اعتماد بطاقات الهوية الصادرة في غزة رغم اعتراف "رام الله" بها

ناسا تسمح لرواد الفضاء باستخدام الهواتف الذكية لتوثيق رحلاتهم

الفرا: الوضع الصحي في غزة كارثي و21 ألف مريض ينتظرون العلاج بالخارج

بالفيديو والصور انطلاق أعمال منتدى الجزيرة في دورته الـ 17: "فلسطين في صدارة الاهتمام العالمي"

07 فبراير 2026 . الساعة 10:39 بتوقيت القدس
...
رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني

انطلقت في الدوحة، يوم السبت أعمال منتدى الجزيرة في دورته السابعة عشرة، تحت عنوان "القضية الفلسطينية والتوازنات الإقليمية في سياق تشكُّل عالم متعدد الأقطاب"، بمشاركة واسعة من صُناع القرار، والخبراء، والإعلاميين من مختلف مناطق العالم.

ويأتي انعقاد المنتدى، الذي يستمر 3 أيام، في سياق إقليمي ودولي بالغ التعقيد، أعقب حربا استمرت عامين على قطاع غزة، وأفرزت تحولات عميقة أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العالمي، بعد سنوات من تراجعها خلف مسارات تسوية واتفاقات سياسية أضعفت حضورها على الأجندة الدولية.

ويركّز المنتدى، خلال 3 أيام، على تحليل التحولات الجيوسياسية والإستراتيجية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في أعقاب الحرب على غزة، وانعكاساتها على موازين القوى الإقليمية والدولية، إضافة إلى مناقشة موقع العالم العربي في خضم هذه التحولات، في ظل أزمات داخلية وصراعات إقليمية متشابكة، وتراجع فاعلية الأطر العربية الجماعية، مقابل صعود أدوار قوى إقليمية فاعلة واتساع هوامش تأثيرها في قضايا الأمن والاستقرار.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، أن منتدى الجزيرة السابع عشر ينعقد في توقيت بالغ الحساسية، تتكاثر فيه الأسئلة الكبرى وتتسارع التحولات العميقة على المستويين الإقليمي والدولي.

5780562983401491514.jpg

رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني

وأوضح الشيخ حمد بن ثامر، أن عنوان المنتدى يعكس واقعا جديدا يتشكل، تتقاطع فيه القوة مع القانون، وتزداد فيه التحديات أمام المنطقة في ظل مسارات دولية متغيرة.

وقال إن "القضية الفلسطينية تمر بمنعطف حاسم بعد حرب العامين على غزة، في ظل مساعي "إسرائيل" لإعادة احتلال القطاع وتهجير سكانه أو الاستيطان فيه، وضم ما تبقى من أراضي الضفة الغربية بهدف التصفية النهائية للقضية وإنهاء شروط قيام دولة فلسطينية".

وأشار إلى أن هذه الحرب أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العالمي سياسيا وإعلاميا ودبلوماسيا، بعد أن كادت تتوارى خلف تسويات واتفاقات وصفها بأنها جائرة.

وأكد الشيخ حمد بن ثامر أن الإبادة الجماعية في غزة أثارت اهتماما عالميا غير مسبوق، وأسهمت تضحيات الشعب الفلسطيني في إطلاق حركة تضامن دولية واسعة، جعلت من الاعتراف بالدولة الفلسطينية مطلبا عالميا متناميا في الشرق والغرب.

المصدر / فلسطين أون لاين
#شبكة الجزيرة #منتدى الجزيرة #القضية الفسلطينية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة