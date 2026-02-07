ليفربول يصطدم بالسيتي في اختبار مفصلي بالدوري الإنجليزي

يستضيف ليفربول، الأحد، نظيره مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريقين في سباق المراكز المتقدمة.

ويحتل ليفربول حاليا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، في حين يأتي فريق المدرب بيب غوارديولا في المركز الثاني بـ47 نقطة.

ويدخل ليفربول المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه الكبير على نيوكاسل بنتيجة 4-1 في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، بينما يخوض مانشستر سيتي اللقاء بعد فوزه على نيوكاسل أيضا بنتيجة 3-1 في كأس الرابطة الإنجليزية.

الفريقان يدخلان اللقاء بمعنويات مرتفعة (أرشيف)

وبالعودة إلى المواجهات السابقة بين الفريقين، فقد التقى ليفربول ومانشستر سيتي في 199 مباراة، يتفوق خلالها ليفربول بـ95 انتصارا مقابل 51 فوزا لمانشستر سيتي. وعلى ملعب أنفيلد، يمتلك ليفربول أفضلية واضحة، إذ حقق 58 فوزا في 97 مباراة، مقابل 15 انتصارا فقط لمانشستر سيتي.

وفي إطار الدوري الإنجليزي الممتاز فقط، فقد جمعت الفريقين 175 مباراة، فاز ليفربول في 82 منها، مقابل 47 فوزا لمانشستر سيتي، فيما انتهت 46 مباراة بالتعادل.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين قد انتهت بفوز مانشستر سيتي 3-0. وتعد المباراة بإثارة كبيرة، في ظل غياب مرشح واضح للفوز.

وعلى مستوى الإحصاءات الفردية لموسم 2025-2026، يعد فيرجيل فان دايك أكثر لاعبي ليفربول مشاركة، بخوضه 24 مباراة (2160 دقيقة)، في حين يتصدر هوغو إيكيتيكي قائمة الهدافين بـ10 أهداف.

وفي مانشستر سيتي، يعد إيرلينغ هالاند اللاعب الأكثر مشاركة أيضا بـ24 مباراة (2014 دقيقة)، وهو كذلك هداف الفريق حاليا بـ20 هدفا.

تشكيلة ليفربول المحتملة

أليسون، تسوبوتشولوي، فان دايك، كوناتي، كيركيز، ماك أليستر، غرافينباخ، صلاح، فيرتز، خابكو وإيكتيكي.

تشكيلة مانشستر سيتي المحتملة

ترافورد، نونيز، خوزانوف، آكي، أوريلي، نيكو، سيمنيو، رايندارس، فودين، آيت نوي ومرموش.

