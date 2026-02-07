"أوباما وزوجته على هيئة قردين".. ما قصّة الفيديو الذي نشره ترامب وأشعل غضبًا واسعًا؟

فلسطين أون لاين

07 فبراير 2026 . الساعة 08:33 بتوقيت القدس
الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وزوجته

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته "ثروت"، مقطع فيديو يصور الرئيس الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل على شكل قردين، ما أثار استنكارا واسعا من شخصيات ديمقراطية، قبل حذفه  لاحقًا والتعليق بأن نشره من طريق الخطأ.

ووصف ديموقراطيون ترامب بأنه "حقير" بسبب الفيديو الذي تضمّن إساءة لأول رئيس أمريكي بشرته سوداء، في حين اعتبر سناتور جمهوري بارز أن المقطع "عنصري بشكل فاضح".

الفيديو، الذي يدوم دقيقة واحدة، يكرر مزاعم ترامب بشأن شركة "دومينيون فوتينغ سيستمز" وتزوير الانتخابات التي خسرها أمام جو بايدن عام 2020، في سياق كثافة استخدامه للمحتوى المفبرك بالذكاء الاصطناعي لمهاجمة خصومه.

وفي أول رد فعل للبيت الأبيض، قالت المتحدثة باسم الرئاسة كارولاين ليفيت في بيان لوكالة فرانس برس "إن هذا المقطع مأخوذ من فيديو ساخر على الإنترنت يصور الرئيس ترامب على أنه ملك الغابة والديموقراطيين على أنهم شخصيات من فيلم لايون كينغ".

وقالت "رجاء، توقفوا عن هذا الغضب المصطنع، وتحدثوا عن مواضيع تهم الشعب الأميركي فعلا اليوم".

ولكن بعد نحو 12 ساعة على النشر، تراجعت على نحو غير اعتيادي الإدارة التي اعتادت عدم الإقرار بأدنى هفوة، إذ قال مسؤول في البيت الأبيض إن الفيديو نشره موظف "من طريق الخطأ" وتم حذفه.

وقال ترامب ‌إنه ‌لم يشاهد مقطع الفيديو الكامل الذي يصوّر الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل على هيئة قردين قبل نشره على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، مضيفا أنه لا يشعر بأنه ارتكب خطأ.

وأضاف ترامب أنه شاهد بداية الفيديو، الذي ركز على ‍مزاعم ‍تزوير الانتخابات، وأعطاه لموظفين لم يذكر أسماءهم ‍لنشره.

وقال للصحافيين على متن طائرة الرئاسة “لم يكن أحد يعلم أن هذا كان في النهاية، ‌لو كانوا شاهدوه، لرأوه، ولربما كان لديهم الحس السليم لحذفه”.

وانتقدت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس التي نددت منذ فترة طويلة بخطاب ترامب العنصري، بتستر البيت الأبيض على الفيديو.

وقالت في منشور على منصة اكس "لا أحد يصدق هذه المحاولة للتستر من قبل البيت الأبيض، خاصة وأنهم دافعوا في البداية عن هذا المنشور. نحن جميعا على دراية تامة بهوية دونالد ترامب وما يؤمن به".

ودان حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم المنشور قائلا على "إكس": "سلوك مقزز من الرئيس. على كل جمهوري إدانة هذا. الآن"، بينما وصف بن رودس -مستشار أوباما السابق- الفيديو بأنه "مؤلم لترامب وأتباعه العنصريين"، مشيرا إلى شعبية عائلة أوباما.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
