الذهب والفضة يتجهان لتراجع أسبوعي وسط قوة الدولار

ارتدت أسعار الذهب والفضة بعد الخسائر المبكرة، يوم الجمعة، لكنها تتجه للتراجع للأسبوع الثاني على التوالي. ومحا التراجع العالمي في أسهم شركات التكنولوجيا وارتفاع قيمة الدولار معظم المكاسب التي حققها المعدنان النفيسان خلال فترة تعافٍ قصيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4735.99 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد نزوله 4% أمس الخميس.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 2.8% إلى 4752.40 دولارا للأوقية.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 3.2% إلى 68.97 دولارا للأوقية بعد انخفاضها 19.1% في الجلسة السابقة.

وهبطت في وقت سابق من اليوم 10% لما دون مستوى 65 دولارا مسجلة أدنى مستوى في أكثر من شهر ونصف.

وانخفض المؤشر إم. إس. ​سي. آي للأسهم العالمية بأكثر من واحد بالمئة أمس، وسط تزايد المخاوف بشأن التكلفة الباهظة لازدهار الذكاء الاصطناعي، بينما ‌شهدت سندات الخزانة ​الأميركية إقبالًا متزايدًا بعد ‌بيانات ضعيفة لسوق العمل.

وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية ​3.6% إلى 1916.45 دولارا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولارا في 26 يناير، بينما ارتفع البلاديوم 1.3% إلى 1638.25 دولارا.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة "تيستي لايف": يبدو أن الإقبال على المخاطرة قد تراجع، وانخفضت أسعار الأسهم، ومن الواضح أننا نشهد انهياراً حاداً في قيمة "بيتكوين". هناك دلائل كثيرة تشير إلى ضعف شهية الإقبال على المخاطرة بشكل عام. في ظل هذه الظروف، يحافظ الذهب على استقراره نسبياً، بينما تتراجع الفضة تحت وطأة الإحجام عن المخاطرة.

وأشار بنك "جيه بي مورغان" في مذكرة إلى أن التقييمات المرتفعة نسبياً للفضة تجعلها عرضة لتصحيحات كبيرة خلال جلسات الإحجام عن المخاطرة، على الرغم من أن البنك يتوقع مستوى أدنى أعلى على المدى القريب عند حوالي 75 إلى 80 دولاراً، وتعافياً باتجاه 90 دولاراً العام المقبل.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين، ويتجه لتسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ نوفمبر/تشرين الثاني. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الأصول المقومة به بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

المصدر / وكالات