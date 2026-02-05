جيش الاحتلال يشن غارات على مناطق جنوبي لبنان

فلسطين أون لاين

05 فبراير 2026 . الساعة 18:31 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
وكالات/ فلسطين أون لاين

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، غارات على مناطق بقضاء جزين جنوبي لبنان، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن "قوات العدو شنت غارات على المحمودية، قرب العيشية، بمحاذاة الأطراف الشرقية الجنوبية لسهل الميدنة -كفررمان (بقضاء جزين)".

وأضافت أن "العدو (الإسرائيلي) شن أيضا غارة على الوازعية، قرب خلة خازم، في جبل الريحان (بقضاء جزين)"، دون الإبلاغ عن إصابات.

فيما زعم جيش الاحتلال، في بيان، أنه نفّذ هجمات جوية استهدفت مواقع تابعة لـ"حزب الله" في عدة مناطق داخل الأراضي اللبنانية، بزعم أنها تعود لـ"منظمة إرهابية" تنشط قرب الحدود الشمالية.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع "حزب الله" منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن مواصلة "تل أبيب" احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

المصدر / وكالات
#جيش الاحتلال #لبنان #بيروت

