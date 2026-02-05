الضفة.. المستوطنون يصعّدون هجماتهم ويقتلعون مئات أشجار الزيتون

متابعة/ فلسطين أون لاين

صعد المستوطنون هجماتهم في أنحاء مختلفة في الضفة الغربية، يوم الخميس، مستهدفةً ممتلكات المواطنين وتجمعاتهم السكنية واقتلاع الأشجار، وسط حماية من جيش الاحتلال.

ففي الأغوار الشمالية، اقتحم مستوطنون محيط مساكن المواطنين في خربة سمرة، ونفذوا عمليات استفزاز للأهالي، كما لاحقوا الرعاة ومنعوهم من الوصول إلى المراعي، في ظل مخاوف من تنفيذ عمليات هدم أو مصادرة للممتلكات في المنطقة التي تتعرض لمضايقات شبه يومية.

وفي نابلس، أفادت مصادر محلية بتجدد الاحتكاكات في المنطقة الواقعة بين بلدتي أوصرين وبيتا جنوب المحافظة، حيث هاجم مستوطنون مركبات المواطنين المارة على الطرقات الفرعية، وذلك بعد ساعات من اعتداء عنيف أسفر عن إصابة مواطنة وابنتها بجروح فجر اليوم.





وفي بيت لحم، واصل مستوطنون محاصرة أراضٍ زراعية في منطقة جبع التي تعرضت لاعتداءات ليلة أمس، ومنعوا المزارعين من الوصول إلى أشجار الزيتون الخاصة بهم تحت تهديد السلاح وبحماية من جيش الاحتلال.

وفي شمال محافظة رام الله والبيرة، اقتلع مستوطنون نحو 300 شجرة زيتون في بلدة ترمسعيا، حيث استهدف الاعتداء محيط منزل عائلة عواد في سهل البلدة، وهي منطقة تتعرض لهجمات متكررة من المستوطنين.

كما اقتحم مستوطنون قرية المغير شمال شرق رام الله، وهاجموا المنطقة الجنوبية واعتدوا على الأهالي أثناء رعيهم للماشية.

وفي جنوب محافظة نابلس، اعتدى مستوطنون على عدد من المواطنين برشهم بغاز الفلفل، كما هاجموا ثلاثة شبان أثناء عملهم في منزل بمنطقة وادي الحج عيسى الواقعة بين قريتي عقربا وجوريش، واعتدوا عليهم جسدياً.

وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، نفذ المستوطنون 349 عملية تخريب وسرقة لممتلكات الفلسطينيين خلال الفترة الأخيرة، طالت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

كما تسببت هذه الاعتداءات، بمساندة جيش الاحتلال، في اقتلاع وتخريب وتسميم 1245 شجرة زيتون في محافظات مختلفة، بينها 750 شجرة في الخليل، و245 في رام الله، و250 في نابلس.

وأشارت المعطيات إلى أن قوات الاحتلال دمرت نحو 151 ألف شتلة تبغ تعود لمزارعين في محافظة جنين.

ومنذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثفت "إسرائيل" اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى فلسطينيون أنه يمهد لضم الضفة الغربية رسميا.

وخلفت الاعتداءات بالضفة ما لايقل عن 1112 شهيدًا، ونحو 11 ألفا و500 مصاب، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.