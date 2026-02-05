الصحة بغزة تعلن بدء التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

فلسطين أون لاين

05 فبراير 2026 . الساعة 15:28 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الخميس، البدء بإعطاء التطعيم ضد فيروس الأنفلونزا الموسمية للعام 2025-2026، اعتباراً من يوم السبت الموافق 07 فبراير 2026.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي،  أن إعطاء اللقاح سيتركز على الفئات الأكثر عرضة لخطر المضاعفات الطبية الناتجة عن الأنفلونزا الشديدة، وتشمل كبار السن فوق 60 عاماً، والمرضى المزمنين المصابين بأمراض القلب والضغط والسكري وأمراض الدم، إضافة إلى المرضى الذين يعانون من أمراض صدرية مزمنة.

وبحسب الوزارة، يشمل التطعيم أيضًا المرضى الذين يتعاطون أدوية مثبطة للمناعة ومرضى نقص المناعة، ومرضى الأورام، ومرضى الفشل الكلوي، إلى جانب المرضى الذين أجروا عمليات زراعة نخاع العظم أو زراعة القوقعة، والنساء الحوامل.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الاطلاع على المراكز التي يتوفر فيها التطعيم من خلال الإعلان المرفق:

photo_2026-02-05_12-38-11.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #وزارة الصحة #الانفلونزا الموسمية #تطعيم الانفلونزا

