متداول صيني يكسب 3 مليارات دولار عبر رهانات ارتفاع الذهب

حقق متداول صيني بارز أرباحا تقدر بنحو 3 مليارات دولار من رهانات ناجحة على ارتفاع أسعار الذهب منذ مطلع عام 2022، في واحدة من أبرز الصفقات في سوق المعادن خلال السنوات الأخيرة، قبل أن يتجه حاليا إلى رهان جديد يقوم على توقع هبوط أسعار الفضة.

ووفقا لتحليل بيانات البورصة ومصادر مطلعة، اتخذ المستثمر خطوة معاكسة في سوق المعادن عبر بناء مركز بيعي ضخم على الفضة في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 300 مليون دولار، في مؤشر على توقعه تراجعا حادا في أسعار المعدن.

وأظهرت البيانات أن المستثمر بنى مركزا بيعيا يقارب 450 طنا من الفضة، أي ما يعادل نحو 30 ألف عقد، وهو ما أدى، بالتزامن مع هبوط أسعار الفضة الحاد منذ الأسبوع الماضي، إلى تحقيق مكاسب ورقية تقدر بنحو ملياري يوان، أي ما يقارب 288 مليون دولار. وباحتساب خسائر سابقة، قد يصل صافي أرباحه إلى نحو مليار يوان، أي حوالي 144 مليون دولار، وفقا للأسعار حتى نهاية تداولات الثلاثاء.



أسواق وأسعار الذهب شهدت الأسابيع الماضية قفزات تاريخية

وتقوم استراتيجية المركز البيعي على تحقيق الربح عند انخفاض الأسعار، من خلال بيع العقود عند مستويات مرتفعة وإعادة شرائها لاحقا بأسعار أقل، بينما يعتمد المركز الشرائي على شراء الأصول مع توقع ارتفاع قيمتها لاحقا.

وبدأ المستثمر تعزيز مراكزه البيعية تدريجيا خلال الأسبوع الأخير من يناير، حيث قفزت المراكز البيعية لشركة الوساطة التي يتعامل معها إلى نحو 18 ألف عقد في 28 يناير، قبل أن ترتفع إلى نحو 28 ألف عقد في 30 يناير، وهو اليوم الذي سجلت فيه الفضة مستويات قياسية في شنغهاي.

ويرى مراقبون أن الذهب لا يزال يُنظر إليه كأداة تحوط في مواجهة تقلبات أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، في حين يعتبر ارتفاع الفضة خلال الفترة الماضية مدفوعا بشكل كبير بالمضاربات أكثر من العوامل الاقتصادية الأساسية.

ويأتي الرهان الجديد في وقت تشهد فيه أسعار الفضة تقلبات حادة، ما يجعل الصفقة تحت اختبار مستمر لتحركات السوق، وسط ترقب واسع لما إذا كان المستثمر سيتمكن من تكرار نجاحه السابق الذي حققه في سوق الذهب.

المصدر / وكالات