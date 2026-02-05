الرياضة عادة مستمرة.. نصائح الخبراء لتحويل الحماس المؤقت إلى أسلوب حياة

مع بداية كل عام جديد، يتدفق الكثيرون إلى النوادي الرياضية بدافع حماس قرارات العام الجديد، لكن هذا الزخم غالبًا ما يتلاشى مع مرور الأسابيع، ليحل محله الفتور أو التوقف التام عن ممارسة الرياضة.

ويؤكد خبراء الطب الرياضي أن تحويل الحماس المؤقت إلى عادة دائمة يتطلب تخطيطًا واقعيًا ونهجًا تدريجيًا، مع مراعاة العوامل النفسية والجسدية.

الانتقال التدريجي والتدرج في الأوزان

يشرح الدكتور روبن تشاتيرجي، استشاري طب الجهاز العضلي والهيكلي في مركز تشيلسي باليونيتد كينغدوم، أن الانتقال المفاجئ من نمط حياة خامل إلى التزام صارم بالنوادي الرياضية قد يصطدم بواقع الحياة اليومية، إضافة إلى عوامل مثل الطقس أو كسر قرار واحد يؤدي إلى التخلي عن بقية الالتزامات.

وينصح بالبدء بأوزان خفيفة وعدد مناسب من التكرارات، ثم زيادة الشدة تدريجيًا لتجنب الإصابات والتمزقات العضلية.

التركيز على التقنية أولًا

يؤكد تشاتيرجي أن استخدام الأجهزة أو الأوزان بطريقة صحيحة يقلل من خطر الإصابات، داعيًا إلى الالتزام بروتين تدريبي واحد في البداية والتركيز على إتقان الحركة الصحيحة قبل الانتقال لمستويات متقدمة.

الفوائد النفسية قبل الشكل الخارجي

يشدد الخبير على أن التمارين "لعبة طويلة الأمد"، محذرًا من التوقعات غير الواقعية لتغير شكل الجسم بسرعة، ومشيرًا إلى أن الفوائد النفسية، مثل تحسن المزاج والشعور بالراحة بفضل إفراز الإندورفين، تظهر بسرعة أكبر وتساعد على الاستمرارية.

الدعم الاجتماعي والتنوع

ممارسة الرياضة ضمن مجموعات أو مع الأصدقاء تعزز الالتزام، سواء من خلال الحصص الجماعية أو التدريب مع شريك، إذ يوفر الدعم الاجتماعي حافزًا قويًا للاستمرار.

أهمية أيام الراحة واختيار الوقت المناسب

فترات الراحة ضرورية لتجنب الإرهاق والإصابات، ويُنصح بالذهاب إلى النادي في أوقات أقل ازدحامًا أو التفكير في تغيير النادي إذا كان مكتظًا دائمًا.

فوائد صحية شاملة للجميع

الرياضة لا تقتصر على بناء العضلات، بل تشمل تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم والكوليسترول، ودعم الصحة النفسية وزيادة الطاقة. ويختتم تشاتيرجي: "النوادي الرياضية ليست حكرا على فئة معينة؛ فهي حاجة أساسية للجميع، بغض النظر عن العمر أو مستوى اللياقة".

بهذه الخطوات البسيطة يمكن تحويل حماس يناير العابر إلى عادة صحية مستدامة تمتد طوال العام.

المصدر / وكالات