إبستين ودعمه للجيش الإسرائيلي.. تبرعات مثيرة للجدل وسط فضائحه

05 فبراير 2026 . الساعة 11:52 بتوقيت القدس
جيفري إبستين (وكالات)

جيفري إبستين، الملياردير الأميركي المثير للجدل، كان معروفًا بتبرعاته المالية الكبيرة لجهات متعددة، شملت جامعات ومراكز أبحاث ومنظمات يهودية، ضمن محاولات لتعزيز صورته العامة والحصول على مزايا ضريبية.

إحدى أبرز جهاته المستفيدة كانت جمعية أصدقاء الجيش الإسرائيلي (FIDF)، حيث قدّم إبستين في عام 2005 تبرعًا بقيمة 25 ألف دولار لدعم جنود الجيش الإسرائيلي وعائلات القتلى والجرحى، إضافة إلى برامج تعليمية وثقافية واجتماعية لهم. وتجمع الجمعية سنويًا مئات الملايين من الدولارات عبر مكاتبها المنتشرة في الولايات المتحدة.

كشفت الوثائق والعلاقات أن إبستين كان على صلة وثيقة بالسياسة الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، الذي زار منزله في نيويورك أكثر من 30 مرة بين 2013 و2017. وأثار هذا الأمر شبهات حول احتمال عمل إبستين لصالح أجهزة استخبارات، بما فيها الموساد الإسرائيلي، وهو ما أكده بعض الإعلاميين واستطلاعات الرأي في الولايات المتحدة.

تأتي هذه التبرعات ضمن سلسلة فضائح إبستين التي كشفت عن شبكة علاقاته الواسعة وتأثيره المالي والسياسي، قبل أن تنكشف قضيته الأبرز المتعلقة بالاعتداءات الجنسية واستغلال القاصرات، ما جعله واحدًا من أكثر الشخصيات جدلًا في المجتمع الأميركي والعالمي.

المصدر / وكالات
#الجيش الإسرائيلي #ملفات إبستين #فضائح إبستين #فضائح الجيش الإسرائيلي

