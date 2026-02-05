فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

انتهاء "نيو ستارت" اليوم.. واشنطن تلتزم الصمت وموسكو تتعهد بـ"التصرف بحكمة"

مرموش يتوهّج بثنائية ويقود مانشستر سيتي لنهائي كأس الرابطة

الذهب يتراجع والفضة تهوي وسط موجة بيع واسعة

الاحتلال يهدم منزلًا غربي الخليل

السجن مدى الحياة لأمريكي حاول اغتيال ترامب

لافروف: التوتر حول إيران ينذر بانفجار قد يجرّ الشرق الأوسط

الجُرح السادس والستون: تأثر الحياة الثقافية في غزة

استشهاد الأسير المحرر باسل الهيموني بقصف الاحتلال على غزة

الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة الغربية

شهيد في خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

الذهب يتراجع والفضة تهوي وسط موجة بيع واسعة

05 فبراير 2026 . الساعة 09:52 بتوقيت القدس
...
سبائك ذهبية (أرشيف)

شهدت أسعار الذهب والفضة انخفاضا حادا، الخميس، ‍في ظل موجة بيع واسعة النطاق في السوق وتزايد الضغوط على المعادن النفيسة بعد ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا، فضلا عن مؤشرات على انحسار التوتر التجاري ⁠بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5% ​إلى 4890 دولارا للأوقية (الأونصة) -وقت كتابة التقرير- متراجعا عن أعلى مستوى له في نحو أسبوع عند 5020.95 دولارات، وسجله في وقت سابق من جلسة اليوم.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 0.8% إلى 4913 دولارا للأوقية.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا -اليوم الخميس- مما يجعل الذهب المسعر به أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كريستوفر وونج الخبير الاستراتيجي لدى "أو سي بي سي": "تراجعت المعنويات فيما يتعلق بمعظم فئات الأصول، بما في ذلك المعادن النفيسة والعملات المشفرة وأسهم الدول، ​إذ تتفاقم الخسائر وتخلق حلقة مفرغة وسط شح ‌السيولة في السوق".

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 12.4% إلى 77.2 دولارا للأوقية. وكانت الفضة قد سجلت الأسبوع الماضي مستوى قياسيا عند 121.64 ‌دولارا.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، اتفقت إيران والولايات المتحدة على عقد محادثات في سلطنة عُمان غدا الجمعة، ‌وفقا لما أفاد به مسؤولون من الجانبين.

كما قال ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الصين تدرس شراء المزيد من فول الصويا ‌المزروع في الولايات المتحدة، وذلك عقب محادثات وصفها بأنها كانت "إيجابية للغاية" مع نظيره الصيني شي جين بينغ أمس الأربعاء.

المصدر / وكالات
#الذهب #الفضة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة