الاحتلال يهدم منزلًا غربي الخليل

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، يوم الخميس، بالجرافات منزلا في بلدة بيت عوا غرب الخليل.

وذكر مدير بلدية بيت عوا محمد المسلمة في تصريحات صحفية تابعتها "فلسطين أون لاين"، ان قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة "اسعيدة" غرب البلدة واغلقتها بالكامل، وهدمت بالجرافات منزلا مساحته تقارب 600 متر مربع، يتكون من طابقين الأول عبارة عن محال تجارية، والثاني قيد الانشاء، يعود للمواطن محمد عوني السويطي.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ الاحتلال 538 عملية هدم خلال عام 2025، طالت نحو 1400 منزل ومنشأة، في ارتفاع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، كثف الاحتلال اعتداءاته في الضفة الغربية، بما يشمل القتل وهدم المنازل والمنشآت وتهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني.

وتشير معطيات فلسطينية إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ بدء العدوان على غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 1111 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا، في ظل تصعيد يشمل القتل وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني.





المصدر / فلسطين أون لاين