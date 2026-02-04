حكم تعليق الزينة والفوانيس لاستقبال رمضان

فلسطين أون لاين

04 فبراير 2026 . الساعة 10:25 بتوقيت القدس
صورة تعبيرية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

لا حرج في تعليق الشرائط الملونة أو اللمبات الكهربائية أو ما يُعرف بفانوس رمضان خلال شهر رمضان، ما دامت خالية من المحاذير الشرعية مثل: الإسراف والمبالغة في الزينة، والصور المخالفة للشريعة، وغيرها من المحظورات، لأن الله تعالى قال: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ [الإسراء:27].

فإذا كانت هذه الزينة مجرد مظاهر للفرح بقدوم الشهر الكريم، ولا يُقصد بها التعبد، ولا يصحبها محرم، ولا تكلّف أصحابها فوق طاقتهم؛ فلا بأس بها شرعاً.

وقد ورد هذا الفتوى في موقع الإسلام ويب – الفتوى رقم: 55079.

والله أعلم.

المصدر / وكالات
