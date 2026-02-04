شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في أريحا

ارتقى شهيد وأصيب آخرون، مساء أمس الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة أريحا.

وقالت وزارة الصحة إن الشاب سعيد نائل سعيد الشيخ (24 عاماً) استشهد عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة أريحا.

وقالت مصادر محلية إن 6 مواطنين أصيبوا منهم 3 بالرصاص الحي، واثنان نتيجة الاعتداء بالضرب، وسيدة بعد دهسها من قبل سيارة عسكرية خلال اقتحام المدينة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابتين لشابين تعرضا للضرب من قبل قوات الاحتلال خلال مواجهات في حي "كتف الواد" داخل مدينة أريحا، وقدمت الإسعافات الأولية لهما.

الشهيد سعيد نائل الشيخ

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منزلا في شارع فلسطين وسط المدينة، واعتدى الجنود بالضرب على أصحاب المنزل، ما أدى لإصابة الشابين.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي استمرت عامين، كثف الاحتلال اعتداءاته في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى فلسطينيون أنه يمهد لضم الضفة الغربية رسميا.

وبحسب معطيات رسمية فلسطينية، استشهد في الضفة الغربية، ما لا يقل عن 1111 فلسطينيا، وأصيب نحو 11 ألفا و500 آخرون، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.

المصدر / فلسطين أون لاين