الصحة بغزة: ما خرج من معبر رفح لا يتجاوز 16 مريضًا خلال 48 ساعة

أكدت وزارة الصحة في غزة، أن عدد المرضى الذين خرجوا من قطاع غزة عبر معبر رفح البري لا يتجاوزون 16 مريضًأ خلال الـ 48 ساعة الماضية، بسبب تضييقات الاحتلال المتواصلة.

وقالت وزارة الصحة في تصريحات مقتضبة تابعتها "فلسطين أون لاين"، يوم الأربعاء، إن الاحتلال مستمر بالتضييق على مغادرة الجرحى، مضيفةً "سنحتاج إلى سنوات لإخراجهم".

وأوضحت أن الاحتلال يواصل حربه باستهداف المدنيين وقطع الإمدادات عن القطاع الصحي.

وأدانت مؤسسات حقوقية القيود الإسرائيلية المشددة للسفر عبر معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، والتي عكست سيطرة إسرائيلية كاملة على مجريات العملية، في انتهاك صارخ لحرية التنقل وللحقوق الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة.

وأوضحت أن السلطات الإسرائيلية فرضت تحكمًا مباشرًا في قوائم المسافرين، وجميعهم من المرضى ومرافقيهم، حيث وافقت على سفر خمسة مرضى فقط من أصل خمسين في المرة الأولى، رغم الحالات الطبية الحرجة والحاجة الماسة للعلاج خارج القطاع، ما أدى فعليًا إلى تعطيل سفر الغالبية وحرمانهم من حقهم في العلاج والرعاية الصحية المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وكان معبر رفح قد أُعيد فتحه، يوم الإثنين، بشكل محدود ومقيد، وذلك بعد نحو عامين من الإغلاق الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي، حيث جرى فتح المعبر في الاتجاهين ولكن ضمن قيود مشددة، دون توفر معلومات حتى الآن حول عبور مسافرين فعليًا.

يُذكر أن "إسرائيل" تسيطر منذ أيار/مايو 2024 على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ضمن حرب إبادة جماعية شنتها على قطاع غزة منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 واستمرت عامين.

وكان من المفترض أن تعيد "إسرائيل" فتح معبر رفح ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلا أنها تنصلت من ذلك.





المصدر / فلسطين أون لاين