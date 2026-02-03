فلسطين أون لاين

بالصور بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 9 أسرى بينهم سيدة من قطاع غزَّة

03 فبراير 2026 . الساعة 17:01 بتوقيت القدس
...
لحظة وصول 9 أسرى إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرج جيش الاحتلال، مساء يوم الثلاثاء، عن 9 أسرى من قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد أشهر عديدة من اعتقالهم في سجون أثناء عمليات التوغل البرية خلال حرب الإبادة الجماعية، عانوا فيها من سوء التغذية والتعذيب الجسدي الشديد.

وقالت مصادر محلية، بأن الأسرى المفرج عنهم وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدنية دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن نحو 1700 أسير من غزة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وقعت عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، و"إسرائيل".

ووصل معظم المفرج عنهم آنذاك في حالة صحية متدهورة، وتحدث عدد منهم عن تعرضهم لتعذيب وتجويع وإهانة داخل سجون الاحتلال.

ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، وفقا لمنظمات حقوقية وفلسطينية.

  •  أسماء الأسرى الذين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى:
  •  1. أحمد جمعة محمد أبو وردة – 31 عامًا، من سكان جباليا، السجن: سلمون
  •  2. إياد إبراهيم أحمد عفانة – 43 عامًا، من سكان الشيخ رضوان، السجن: الرملة
  •  3. نضال يوسف محمد الأسطل – 30 عامًا، من سكان خانيونس، السجن: هادرين
  •  4. محمد أمين محمد المصري – 36 عامًا، من سكان غزة، السجن: جلبوع
  •  5. محمد عيسي موسى الشيخ خليل – 38 عامًا، من سكان الزيتون، السجن: سلمون
  •  6. هاشم محمد سعدي العسلي – 35 عامًا، من سكان جباليا، السجن: جلبوع
  •  7. محمود زكي خميس عكيلة – 39 عامًا، من سكان الدرج، السجن: هدريم
  •  8. سمر عبد الرحمن محمد النواجحة – 48 عامًا، من سكان خانيونس، السجن: اللد
  •  9. ذياب عبد المالك ذياب بدريه – 46 عامًا، من سكان غزة، السجن: جلبوع
المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #الأسرى #سجون الاحتلال #الصليب الأحمر

