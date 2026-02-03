"أب سكرولد".. منصة فلسطينية جديدة تغيّر قواعد التواصل الاجتماعي

فلسطين أون لاين

03 فبراير 2026 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
قمة الويب في قطر (وكالات)

رفع فلسطيني راية التحدي في عالم منصات التواصل الاجتماعي، لتصبح منصة "أب سكرولد" عنوانًا بارزًا في فعاليات قمة الويب 2026 في قطر.

الشاب عصام حجازي استشعر غياب البعد الأخلاقي في عمل شركات التقنية الكبرى، لا سيما في تعاملها مع العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، فقرر إطلاق منصته الخاصة، لتقدم نموذجًا مختلفًا في عالم المحتوى الرقمي، حيث تخلو المنصة من أي خوارزميات وتمنح المستخدم السيطرة الكاملة على ما يراه وينشره.

عصام حجازي مؤسس منصة أب سكرولد

نجحت "أب سكرولد" في اجتياز عتبة مليونين ونصف المليون مستخدم بعد أسبوعين فقط من تسليط الضوء عليها، واحتلت مراكز متقدمة في متاجر التطبيقات الرقمية، ما يعكس الاهتمام المتزايد بها وثقة المستخدمين في نموذجها الجديد.

مزايا المنصة

تأسست منصة UpScrolled عام 2005 وتتخذ من أستراليا مقرًا لها، وقد طُوّر التطبيق بدعم من حاضنة التكنولوجيا من أجل فلسطين إلى جانب مجموعة من المستثمرين. وتتيح المنصة تحميل مقاطع الفيديو القصيرة، تحرير الفيديو، نشر المحتوى النصي، ومزايا تفاعلية متعددة، ما يقدّم تجربة مختلفة عن المنصات التقليدية.

ويصف المستخدمون "أب سكرولد" بأنها مساحة مفتوحة للتعبير الحر، حيث تظهر شعارات مثل "من البحر إلى النهر" بخطوط بارزة، مع إدانات واضحة للجرائم والمجازر، وبمختلف لغات العالم، لتصبح المنصة نموذجًا يجمع بين التقنية والرسالة الأخلاقية والاجتماعية.

المصدر / وكالات
