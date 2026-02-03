الاحتلال يهدم منزلًا ومغارة شمال الخليل

فلسطين أون لاين

03 فبراير 2026 . الساعة 08:14 بتوقيت القدس
تصاعد عمليات الهدم في الضفة الغربية (أرشيفية)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، منزلًا ومغارة في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال هدمت منزلًا بمساحة 80 مترًا مربعًا في منطقة واد الشيخ بالبلدة، تعود ملكيته للمواطن أحمد محمد حسين العلامي، كما هدمت مغارة كانت تأوي أعمامه.

وأضافت أن قوات الاحتلال فرضت طوقًا أمنيًا على المنطقة، ومنعت الأهالي من الوصول إلى موقع الهدم.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ الاحتلال 538 عملية هدم خلال عام 2025، طالت نحو 1400 منزل ومنشأة، في ارتفاع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، كثفت "إسرائيل"، عبر جيشها ومستوطنيها، اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما يشمل القتل وهدم المنازل والمنشآت وتهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1110 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

