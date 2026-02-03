شهيدان برصاص الاحتلال في غزة وجنوبها.. خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار عبر القصف الجوي والمدفعي لعدة مناطق في قطاع غزة، تزامنًا مع تواصل عمليات نسف منازل المواطنين.

وفي أبرز التطورات، أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنة، مساء اليوم، برصاص آليات الاحتلال شرق مدينة غزة.

وأوضحت المصادر، استشهاد زوجة الدكتور أحمد الربيعي، رئيس قسم الصدرية في مستشفى الشفاء، برصاص قوات الاحتلال قرب منطقة الشوا، في حي التفاح شرق غزة.

فيما أعلنت مصادر طبية، استشهاد الطفل محمد شحدة أبو حدايد؛ مثاثراً بإصابته بقصف الاحتلال في مواصي خان يونس، قبل ايام.

وأفادت مصادر طبية، فجر يوم الثلاثاء، بارتقاء شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشارها جنوبي مدينة خان يونس في قطاع غزة.

وأطلقت الزوارق البحرية الإسرائيلية نيرانها في عرض البحر قبالة شاطئ بحر مدينة خان يونس، فيما أطلق الاحتلال قنابل إنارة شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 529، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,462، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 717 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 71,803 شهداء، و 171,570 إصابة.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين