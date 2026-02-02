تدريب مشترك بين مدمّرة أميركية وسفن حربية إسرائيلية بخليج العقبة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، إجراء تدريب عسكري مشترك بين مدمّرة أميركية وسفن حربية إسرائيلية بخليج العقبة في البحر الأحمر.

وقال في بيان إنه "أُجري أمس الأحد، تمرين مشترك للمدمّرة الأميركية، وسفنٍ حربية تابعة لسلاح البحرية، حيث نُفِّذ التدريب في إطار التعاون بين سلاح البحرية والأسطول الخامس في منطقة البحر الأحمر".

وأضاف أن "المدمّرة قد رست في الميناء، (يقصد ميناء إيلات) ضمن نشاط روتيني ومخطط له مسبقًا، وكجزء من التعاون القائم بين سلاح البحرية والأسطول الخامس".

وعَدّ أن "زيارة المدمّرة إلى هذا الميناء تؤكد عمق التعاون الوثيق بين الأسطولين، وبين الجيشين".

ويأتي ذلك في ظلّ تصاعُد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، في ظلّ احتمال أن تشنّ واشنطن هجوما على طهران؛ كما أن الجيش الأميركيّ، قد استقدم خلال الأيام الأخيرة العديد من قوّاته في المنطقة، وبينها مدمّرات وقطع بحرية مختلفة.

