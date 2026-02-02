عباس يعلن موعد انتخابات المجلس الوطني ومؤتمر "فتح" الثامن

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس موعد إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إلى جانب موعد انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح" في الرابع عشر من أيار/مايو بمدينة رام الله.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، يوم الإثنين، أن المرسوم الرئاسي نصّ على إجراء انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن داخل فلسطين وخارجها، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وبما يضمن أوسع مشاركة ممكنة وعدالة تمثيل مكوّنات الشعب الفلسطيني كافة، مع تولّي لجنة الانتخابات المركزية الإشراف على العملية.

وتأتي هذه القرارات في ظل غياب طويل للاستحقاقات الانتخابية الفلسطينية، وتعثر مسار التحديث داخل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة، علماً أن آخر انتخابات شاملة للمجلس الوطني تعود إلى عام 1996، فيما عُقد آخر مؤتمر عام لحركة "فتح" عام 2016.