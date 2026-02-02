الاحتلال يُجدد اعتقال 47 أسيرا إداريا ويرفض استئناف آخرين

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، الاعتقال الإداري بحق 47 أسيرًا فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ بينما رفضت طلبات استئناف على أوامر الاعتقال الإداري لمعتقلين آخرين.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إداري جديدة وجددت أخرى بحق 47 أسيرًا؛ بينهم معتقلون منذ عدة أيام.

وذكر البيان أن الاحتلال أصدر 17 أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، و8 أوامر لمدة 5- 5 شهور ونصف، إلى جانب 15 أمرًا لمدة 4 شهور، و3 أوامر لمدة 3 شهور، و3 لمدة شهرين- شهرين ونصف، وأمر واحد لمدة شهر ونصف.

وجاءت أسماء الأسرى وأوامر الاعتقال الإداري، وفق ما نشرت "شؤون الأسرى" و"نادي الأسير"، على النحو التالي:

1. علي احمد علي كميل-قباطية-شهرين ونصف

2. نور الدين حسن منصور فراج-نابلس-4 شهور

3. ادهم ياسين محمد ابو عصيده-تل-4 شهور

4. عمرو مصعب عثمان دويكات-عسكر-5 شهور ونصف

5. احمد مصطفى خميس حاج-البيرة-5 شهور

6. محمد جهاد محمد قراريه-6 شهور

7. الامير عمر سعيد برغوثي-رام الله-6 شهور

8. محمد انور حلمي رضوان-تل-6 شهور

9. اوسم احمد عبد الكريم عنايه-عزون-4 شهور

10. محمد صبحي محمد حماده-بلاطة-6 شهور

11. محمد نضال زكي نواصره-فحمة-6 شهور

12. اياد نادر احمد سليمان-بيت فجار-6 شهور

13. عامر محمد عبد الجبار طوير-طولكرم-4 شهور

14. مصعب زياد لطفي غانم-الجاروشيه-6 شهور

15. محمد موسى حسن طبيش-4 شهور

16. تيسير ياسر ابراهيم حطاب-الجلزون-4 شهور

17. محمد بركات عطيه الاطرش-الخليل-شهرين

18. مجدي مصطفى علي ابو عكر-بيت لحم-4 شهور

19. فادي قاسم احمد بهتي-شويكة-5 شهور ونصف

20. محمد بلال محمود حمامره-جبع-5 شهور

21. خالد عماد خالد بني عوده-طمون-4 شهور

22. عمرو محمد عدنان داود-قلقيلية-4 شهور

23. عبد الرحمن نور الدين خالد منصور-جنين-6 شهور

24. صلاح الدين عبد الله محمد بني عوده-طمون-6 شهور

25. محمد عبد الرحمن احمد فاخوري-طولكرم-6 شهور

26. احمد رمزي نمر سدر-بيتونيا-5 شهور

27. اسيل عبد الكريم محمود حماد-عنبتا-4 شهور

28. شحاده محمد شحاده التعمري-بيت لحم-4 شهور

29. بلال احمد فايز القرم-جلقموس-3 شهور

30. رائد حامد نصر الله مهر-طولكرم-شهرين

31. محمد سالم محمد شافعي-رام الله-3 شهور

32. نور الدين اسماعيل عبد القادر مسالمة-بيت عوا-6 شهور

33. احمد عبد الحميد محمد سوداني-طولكرم-5 شهور ونصف

34. محمد صلاح الدين احمد لبوم-شهر ونصف

35. محمد وصفي سعيد عبد القادر-نابلس-6 شهور

36. احمد ايمن احمد ابو عرب-البيرة-4 شهور

37. وفا خليل علي ادريس-البيرة-4 شهور

38. ادم محمد صادق العبد الله-جيت-6 شهور

39. محمد ايمن حسني شريده-طوباس-6 شهور

40. احمد مصطفى محمود بليدي-طولكرم-6 شهور

41. قصي نايف اسماعيل مسالمة-دورا-3 شهور

42. علي خليل علي ادريس-البيرة-4 شهور

43. نسيم مصطفى خليل قواسمة-4 شهور

44. نايف صلاح نايف ابو الرب-مخيم نور الشمس-6 شهور

45. احمد خالد ابراهيم هزيم-بلاطة-5 شهور ونصف

46. ابراهيم خالد ابراهيم دار يوسف-رام الله-6 شهور

47. حافظ ابراهيم رشيد زيود-قباطية-5 شهور ونصف

على الصعيد ذاته، نشرت هيئة الأسرى ونادي الأسير قائمة وصلت اليوم الثلاثاء، تضم أسماء معتقلين إداريين عقدت لهم جلسات استئناف على قرار اعتقالهم الإداريّ، وجاءت غالبية الردود عليها بالرفض.

وشملت قائمة الردود بالرفض كلا من ورد عاكف أسمر، وأحمد موسى زعاقيق، وآدم جمال جابر، وقسام أسعد بني عودة، ومحمد عايد أبو زلطة، ومحمد سبع بعارة، وعكرمة بنات أبو عليا، ومحمد عيسى مرعي، وشادي محمود حمامرة، وهناء هيثم حماد، وقسام رامي مبارك، ومحمد وليد براهمة، ومعتز نظام أطرش، ومحمد حمزة شلة، ونضال ضمان قرقش، وأسعد عزان نصر الله، و⁠أدم رياض حسن.

فيما قبل استئناف الأسير حسن رامي إبراهيم، وسيتم الإفراج عنه بتاريخ 18/3/2026، ومحمود عادل ريات، وسيتم الإفراج بتاريخ 16/2/2026.

و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

المصدر / فلسطين أون لاين