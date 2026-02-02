إعلان هام للجمهور: تفعيل غرف التعرُّف على جثامين 15 شهيداً مجهولي الهوية

أعلنت اللجنة الخاصة بالمفقودين والجثامين مجهولة الهوية، اليوم، عن تفعيل غرف الاستعراف الخاصة بجثامين (15) شهيداً، كان قد جرى استلامهم من الجانب الإسرائيلي في الثلاثين من يناير الماضي.

وتهدف هذه الخطوة إلى التحقق من هويات الشهداء تمهيداً لإتمام الإجراءات القانونية ومواراتهم الثرى بما يليق بكرامتهم وتضحياتهم.

ودعت اللجنة، في بيان صحفي، كافة عائلات المفقودين وذويهم الذين تنطبق عليهم ظروف الفقد، إلى الحضور والمشاركة في عملية التعرف على الجثامين، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي لإنهاء معاناة البحث الطويلة وتمكين العائلات من وداع أبنائهم.

مواعيد وأماكن الاستعراف:

وفقاً للبيان، ستعمل لجان الاستعراف في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية وفق الجدول الزمني التالي:

أولاً: المحافظات الشمالية (مجمع الشفاء الطبي)

المكان: قسم "البركس" (مقابل قسم الاستقبال والطوارئ).

الفترة: من الثلاثاء (3 فبراير) وحتى الخميس (5 فبراير 2026).

التوقيت: من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 2:00 ظهراً.

ثانياً: المحافظات الجنوبية (مجمع ناصر الطبي)

المكان: قاعة المحاضرات في مبنى الإدارة.

المواعيد: أيام الأربعاء (4 فبراير)، الخميس (5 فبراير)، والسبت (7 فبراير 2026).

واختتمت اللجنة بيانها بالتشديد على ضرورة تعاون الجمهور لإنهاء هذا الملف الإنساني الشائك، وضمان حق الشهداء في الدفن الكريم، سائلة الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

