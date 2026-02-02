ضرباتٌ متلاحقة.. "رادع" توقع قتلى وجرحى في صفوف العصابات العميلة

أعلنت قوة "رادع" التابعة لأمن المقاومة، أنه خلال الساعات الماضية، تمكنت من إيقاع العصابات العميلة في كمينين منفصلين في خانيونس وغزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم.

في خانيونس، وثّق المجاهدون فرار عناصر العصابات العميلة خلال الاشتباك، تاركين أسلحتهم "الصهيونية" خلفهم؛ وفي كمين غزة، تمت مصادرة عتاد عسكري كان بحوزة الخلية المستهدفة.

وأكدت "رادع" استمرار ملاحقة وتفكيك هذه العصابات في كل شبر من أرضنا، مهما كانت الظروف؛ كما نُثمّن الموقف الأصيل لشعبنا ودعواته المستمرة للقصاص من كل خائن وعميل.

المصدر / فلسطين أون لاين