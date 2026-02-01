النونو: لا قطيعة مع لجنة التكنوقراط ونضغط لإعادة معبر رفح إلى سابق عهده

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، إن الحركة بانتظار تحديد الموعد النهائي لتسليم إدارة قطاع غزة للجنة التكنوقراط، لتباشر عملها وتتحمل مسؤولية إدارة شؤون القطاع.

وأكد النونو، في تصريحات تابعتها "فلسطين أون لاين"، مساء يوم الأحد، أنه لا توجد قطيعة مع لجنة التكنوقراط لإدارة القطاع، مشيرًا إلى أن الاتصالات ما زالت مستمرة بين الجانبين.

وحول التصعيد الأخير ومزاعم الاحتلال، أوضح أن الحركة لم تنفذ أي عمليات تجاه الاحتلال، لافتًا إلى أن أزمة المقاومين العالقين في رفح ما تزال قائمة وتحتاج إلى حل يضمن خروجهم بشكل آمن.

وطالب النونو بممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال لوقف عدوانه وجرائمه، وإنهاء استهدافه المتواصل للمدنيين في قطاع غزة.

وعلى صعيد فتح معبر رفح، قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تهجير الفلسطينيين ويمارس سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن فتح معبر رفح يُعد خطوة مهمة انتزعتها إرادة الشعب الفلسطيني، وينبغي البناء عليها لتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، مشددًا على أن الحركة ستبذل كل الجهود الممكنة لإعادة تشغيل معبر رفح إلى سابق عهده.





ولفت إلى وجود نحو 15 ألف مصاب ومريض في قطاع غزة بحاجة ماسة للعلاج خارج القطاع، داعيًا إلى إدخال المعدات الثقيلة والكرافانات وترميم البيوت لتحسين حياة الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الاحتلال لم يكن يرغب في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وكان يسعى إلى الاستمرار في الحرب حتى نهاية الانتخابات الإسرائيلية.