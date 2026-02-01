بتكوين تهبط دون 80 ألف دولار مع مخاوف من تشديد السياسة النقدية

تراجعت عملة بتكوين، أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، الأحد، إلى ما دون مستوى 80 ألف دولار، مسجلة نحو 78,470 دولاراً بحلول الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش ، بانخفاض يقارب 6%.

وكانت بتكوين قد هبطت في جلسة أمس السبت إلى 78816 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ 21 نوفمبر/تشرين الثاني، في ظل صعود الدولار الأمريكي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اختيار العضو السابق في مجلس الاحتياطي الاتحادي، كيفن وارش، لرئاسة البنك المركزي الأمريكي.

وأثار هذا الاختيار مخاوف في الأسواق من احتمال اتجاه السياسة النقدية الأمريكية نحو مزيد من التشديد، ما قد يؤدي إلى تقليص السيولة في النظام المالي، وهو عامل يضغط عادة على الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة.

وفي السياق ذاته، تراجعت عملة إيثريوم، ثاني أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 10% لتصل إلى نحو 2411.48 دولارا، في إشارة إلى موجة بيع أوسع تضرب سوق العملات المشفرة.

وتكافح العملات الرقمية منذ أشهر لإيجاد مسار واضح، بعدما واصلت التخلف عن موجات الصعود القوية التي شهدتها أصول تقليدية مثل الذهب والأسهم خلال الفترة الماضية.

وتشير البيانات إلى أن بتكوين فقدت نحو ثلث قيمتها منذ أن سجلت مستويات قياسية ما بين 122 ألف دولار و 126 ألفا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها السوق في ظل تغير توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة والسيولة العالمية.

المصدر / وكالات