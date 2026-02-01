آرسنال يكتسح ليدز برباعية ويُحلّق في صدارة البريميرليغ

عاد آرسنال بالنقاط كاملة من ميدان ليدز يونايتد بعدما حقق فوزًا عريضًا بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح الإسباني مارتن زوبيميندي التسجيل للمدفعجية في الدقيقة 27، قبل أن يضيف لاعب ليدز كارل دارلو الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 38. وفي الشوط الثاني، عزز السويدي فيكتور غيوكيريس النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 69، واختتم البرازيلي غابرييل جيسوس الرباعية في الدقيقة 86.

وبهذا الفوز، رفع فريق المدرب ميكيل أرتيتا رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، متقدمًا بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، الذي يواجه توتنهام الأحد ضمن الجولة ذاتها، فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.

وواصل آرسنال تألقه خارج أرضه خلال يناير 2026، بعدما حقق انتصارات على بورنموث وبورتسموث وتشيلسي وإنتر وليدز، ليحقق خمسة انتصارات خارج الديار في جميع المسابقات خلال شهر واحد، وذلك للمرة الثانية فقط في تاريخ النادي بعد أبريل 2000.

كما تُعد هذه المباراة المرة الخامسة التي يسجل فيها آرسنال أربعة أهداف أو أكثر خارج ملعبه أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها، فرّط برايتون في فوز كان في المتناول بعدما تعادل متأخرًا مع ضيفه إيفرتون 1-1. وسجل باسكال غروب هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 73، قبل أن يخطف بيتو هدف التعادل لإيفرتون في الوقت المحتسب بدل الضائع.

كما حقق بورنموث فوزًا مهمًا خارج أرضه على حساب وولفرهامبتون متذيل الترتيب بهدفين دون مقابل، حيث افتتح الفرنسي إيلي جونيور كروبي التسجيل في الدقيقة 33، قبل أن يؤكد أليكس سكوت الانتصار بهدف ثانٍ في اللحظات الأخيرة من المباراة.

