يعالون يتهم حكومة نتنياهو بتغاضي أمني عن إرهاب المستوطنين

أقر وزير جيش الاحتلال الأسبق موشيه يعالون بتعمد "أجهزة الأمن" الإسرائيلية عدم اعتقال الإرهابيين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين بالضفة الغربية انطلاقا من أيديولوجية "التفوق اليهودي" التي تسيطر على حكومة بنيامين نتنياهو والتي قال إنها "تذكر بنظرية العرق النازية".

وفي تدوينة نشرها على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية مساء يوم الجمعة، استشهد يعالون بواقعة مهاجمة مستوطنين الثلاثاء الماضي فلسطينيين جنوبي الضفة الغربية، واصفا المعتدين بـ "الإرهابيين"، ومستنكرا عدم اعتقالهم .

وقال يعالون: "مساء يوم الثلاثاء الماضي شاركتُ في فعالية لإحياء يوم الهولوكوست الدولي"، مضيفا أنه عقب عودته إلى منزله تلقّى رسالة تفيد بقيام "غوغائيين يهود" بمهاجمة فلسطينيين في جنوب جبل الخليل، وسرقة مواشيهم وإحراق ممتلكاتهم.

وتابع: "بعد أن تمّ عرقلة سيارات الإسعاف التي حاولت الوصول إلى المكان من قِبل الإرهابيين اليهود، نُقل ثلاثة فلسطينيين إلى المستشفى، وكان أحدهم يعاني من كسور في الجمجمة". وزاد يعلون متهكما "لا حدث يوازي المحرقة (الهولوكوست) التي مررنا بها".

وأوضح يعالون أنه توجّه فورا إلى الجهات الأمنية المختصة، وتلقّى وعودا بمعالجة الحادث من قبل الجيش، مضيفا: "حتى الآن لم يُعتقل أي إرهابي يهودي، كما في حالات كثيرة أخرى".

وعزا ذلك إلى خضوع شرطة الاحتلال لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي وصفه بـ"الكاهاني العنصري والفاشي"، فيما قال إن جهاز الأمن العام (الشاباك) "خاضع لممثل أيديولوجية التفوّق اليهودي"، في إشارة إلى رئيس الجهاز ديفيد زيني الذي نشأ وتربى وسط بيئة متشددة.

كما اتهم يعالون وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس بـ "منع الاعتقالات الإدارية للإرهابيين اليهود"، وقال إن "الوزير الإضافي بوزارة الدفاع (يقصد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش) يشجع البؤر الاستيطانية غير القانونية ويزوّدها بمركبات دفع رباعي، من أجل تعكير حياة الفلسطينيين، إلى حدّ تجريدهم من أراضيهم وتوطين اليهود مكانهم".

ومضى يعلون مستنكرا "ثم تسألون مرة أخرى لماذا اتهمتُ الحكومة بـ"التطهير العرقي!؟". وأضاف: "أيديولوجية التفوّق اليهودي التي أصبحت مهيمنة في الحكومة الإسرائيلية تذكّر بنظرية العِرق النازية، لكن يُحظر المقارنة".

وقال يعالون: "لقد قدتُ فرقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وقيادة المنطقة الوسطى، والجيش الإسرائيلي، وكنتُ على دراية بتحذيرات البروفيسور يشعياهو ليبوفيتش (مفكر يهودي) من مسار التوحّش إلى حد تحوّلنا إلى "يهود-نازيين"، نتيجة سيطرتنا على شعب آخر".

وتابع يعالون "لم أُوهِم نفسي قط بأن التنازلات وحدها ستجلب "سلاما الآن" كما أدركتُ خطر "الهيمنة اليهودية" على مستقبلنا ووجودنا".

وقال: "حتى اليوم، كان البروفيسور يشعياهو ليبوفيتش على حق، وأنا كنتُ مخطئًا. مهمة حكومة إسرائيل القادمة هي أن تثبت أن البروفيسور ليبوفيتش أخطأ، وإلا فإننا سنجلب الخراب على بلادنا".

ختم يعالون بقوله: "علينا تغيير حكومة التفوق اليهودي، حكومة الكذب والخيانة، حكومة المسيانيين المتهربين من التجنيد والفاسدين، قبل الخراب".

وشغل يعالون منصب رئيس أركان جيش الاحتلال بين عامي 2002- 2005، كما شغل منصب وزير الجيش بين 2013-2016.

وأواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024 قال موشيه في مقابلة أجرتها قناة "democratv" الإسرائيلية المحلية إن بلاده تنفذ "تطهيرا عرقيا" شمالي قطاع غزة، متهما نتنياهو بقيادة البلاد إلى "الخراب".

وبعدما أثارت تصريحاته ضجة واسعة داخل الأوساط السياسية اليمينية بـ"إسرائيل" عاد يعالون في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2024 وقال إنه يتحمل مسؤولية تصريحاته بشأن ارتكاب جيش بلاده جرائم تطهير عرقي بشمالي قطاع غزة، وقال إن هناك جرائم حرب ترتكب هناك ويحاولون إخفاء ذلك عن الجمهور في "إسرائيل".

ومنذ أن بدأت حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثف الاحتلال، عبر جيشه ومستوطنيه، من اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما يشمل الاعتقال والقتل وهدم منازل وتهجير فلسطينيين وتوسع استيطاني.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1108 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين