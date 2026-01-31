"الداخلية": استشهاد عدد من عناصر الشرطة ومراجعين في استهداف الاحتلال مركز الشيخ رضوان

قالت وزارة الداخلية في غزة، إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مركز شرطة الشيخ رضوان غربي مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من ضباط وعناصر الشرطة.

وأفادت "الداخلية" في تصريح صحفي، يوم السبت، باستشهاد عدد من ضباط وعناصر الشرطة بالإضافة إلى استشهاد مراجعين وأصحاب قضايا تزامن وجودهم داخل المركز لحظة استهداف الاحتلال للمركز.

وأشارت إلى طواقم الإسعاف والإنقاذ لا تزال تخلي الشهداء والجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال لمركز شرطة الشيخ رضوان، فيما لا يزال هناك عدد من المفقودين تحت أنقاض المبنى المدمر.

ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى يوم السبت 31 يناير 2026 (لمدة 111 يوماً)، ارتكب الاحتلال خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

