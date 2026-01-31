فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحرب تلاحق أجنة غزة... تشوهات ووفيات متصاعدة وسط حصار الدواء

شلل مالي في الولايات المتحدة وسط خلاف حول ميزانية الأمن الداخلي

الصحة بغزة: 71 ألفًا و769 شهيدًا منذ بدء الإبادة الجماعية

ريال مدريد يستقبل رايو فاليكانو في الليغا لتعويض الإخفاق الأوروبي

الإعلان عن منح ماجستير في تايلاند لعام 2026-2027: التفاصيل ورابط التقديم

غزة تختنق ماليًا.. سخط شعبي على "تقاعس" سلطة النقد والبنوك

"عينك سبقتك للجنة".. عائلة "عواجة" تعيش بين الشهادة والإصابة والنزوح بغزة

الجيش الأمريكي يحذّر إيران من التصعيد في مضيق هرمز

"الواقع الافتراضي".. علاج لأطفال غزة في عالم دون إبادة جماعية

الجُرح الخامس والستون: تدني مستوى النظافة في مخيمات النزوح

ريال مدريد يستقبل رايو فاليكانو في الليغا لتعويض الإخفاق الأوروبي

31 يناير 2026 . الساعة 10:31 بتوقيت القدس
...
ريال مدريد يدخل اللقاء بقارق نقطة عن المتصدر برشلونة (أرشيف)

يستضيف ريال مدريد، مساء الأحد، نظيره رايو فاليكانو على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم، في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض لمواصلة الضغط على المتصدر واستعادة الثقة بعد الخيبة الأوروبية الأخيرة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر برشلونة، فيما تراجع رايو فاليكانو إلى المركز الـ16 برصيد 22 نقطة، متأثرًا بتذبذب نتائجه في الجولات الأخيرة.

وتنطلق المباراة عند الساعة الرابعة عصرًا (16:00) بتوقيت السعودية وقطر، والخامسة مساءً (17:00) بتوقيت الإمارات.

معنويات متباينة

GettyImages-2258745148.jpg.webp
ريال مدريد يدخل اللقاء بعد خسارة قاسية أمام بنفيكا (وكالات)

يدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مهزوزة عقب خسارته المفاجئة أمام بنفيكا بنتيجة 4-2 في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وهي الهزيمة التي أبعدته عن المراكز الثمانية الأولى وأجبرته على خوض مواجهة فاصلة للتأهل إلى دور الـ16.

ورغم الإخفاق القاري، يواصل الفريق الملكي تقديم مستويات قوية محليًا، إذ حقق الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري أمام كل من ألافيس، إشبيلية، ريال بيتيس، ليفانتي، وفياريال، ليؤكد تمسكه بحظوظه في سباق اللقب.

في المقابل، يُعرف رايو فاليكانو بأدائه الحماسي والمفتوح، ما ينذر بمباراة مثيرة وغنية بالأهداف، خاصة في ظل رغبة ريال مدريد الجامحة في مصالحة جماهيره.

أرقام ومواجهات

16802737.jfif
فنسيوس جونير خلال اللقاء الذي جمع الفريقين (أرشيف)


تقابل الفريقان في 47 مباراة، فاز ريال مدريد في 33 منها، مسجلًا 119 هدفًا، إلا أن نتائجه الأخيرة أمام رايو فاليكانو لم تكن بنفس القوة، إذ لم يحقق سوى انتصارين في آخر سبع مواجهات بينهما.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما فاز ريال مدريد بنتيجة 2-1 على ملعبه في الموسم الماضي. ولم ينجح رايو فاليكانو في تحقيق أي فوز على ملعب سانتياغو برنابيو منذ يناير/كانون الثاني 1996، علمًا أن أربعًا من آخر خمس مواجهات بين الفريقين انتهت بالتعادل، بينها التعادل السلبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

الغيابات

gettyimages-2245860379.webp
قائمة ريال مدريد تشهد غياب 4 لاعبين (أرشيف)


يفتقد ريال مدريد خدمات أربعة لاعبين بداعي الإصابة، وهم: ترينت ألكسندر-أرنولد، إيدر ميليتاو، فيرلاند ميندي، وأنطونيو روديغر.

أما رايو فاليكانو، فسيغيب عنه عبد المؤمن بسبب إصابة في الركبة، وأندريه راتيو لإصابة في الساق، مع ترقب جاهزية إيفان باليو للعودة إلى التشكيلة الأساسية.

التشكيلة المتوقعة

ريال مدريد:  كورتوا؛ فالفيردي، أسينسيو، هويسن، كاريراس؛ كامافينغا، تشواميني، بيلينغهام؛ رودريغو، مبابي، فينيسيوس.

رايو فاليكانو: باتالا؛ باليو، لوجون، سيس، شافاريا؛ بالازون، فالنتين، دياز؛ أخوماش، دي فروتوس، ألفارو غارسيا.

المصدر / وكالات
#الدوري الإسباني #ريال مدريد #الليغا #رايو فاليكانو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة