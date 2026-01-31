ريال مدريد يستقبل رايو فاليكانو في الليغا لتعويض الإخفاق الأوروبي

يستضيف ريال مدريد، مساء الأحد، نظيره رايو فاليكانو على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم، في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض لمواصلة الضغط على المتصدر واستعادة الثقة بعد الخيبة الأوروبية الأخيرة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر برشلونة، فيما تراجع رايو فاليكانو إلى المركز الـ16 برصيد 22 نقطة، متأثرًا بتذبذب نتائجه في الجولات الأخيرة.

وتنطلق المباراة عند الساعة الرابعة عصرًا (16:00) بتوقيت السعودية وقطر، والخامسة مساءً (17:00) بتوقيت الإمارات.

معنويات متباينة

ريال مدريد يدخل اللقاء بعد خسارة قاسية أمام بنفيكا (وكالات)

يدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مهزوزة عقب خسارته المفاجئة أمام بنفيكا بنتيجة 4-2 في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وهي الهزيمة التي أبعدته عن المراكز الثمانية الأولى وأجبرته على خوض مواجهة فاصلة للتأهل إلى دور الـ16.

ورغم الإخفاق القاري، يواصل الفريق الملكي تقديم مستويات قوية محليًا، إذ حقق الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري أمام كل من ألافيس، إشبيلية، ريال بيتيس، ليفانتي، وفياريال، ليؤكد تمسكه بحظوظه في سباق اللقب.

في المقابل، يُعرف رايو فاليكانو بأدائه الحماسي والمفتوح، ما ينذر بمباراة مثيرة وغنية بالأهداف، خاصة في ظل رغبة ريال مدريد الجامحة في مصالحة جماهيره.

أرقام ومواجهات

فنسيوس جونير خلال اللقاء الذي جمع الفريقين (أرشيف)



تقابل الفريقان في 47 مباراة، فاز ريال مدريد في 33 منها، مسجلًا 119 هدفًا، إلا أن نتائجه الأخيرة أمام رايو فاليكانو لم تكن بنفس القوة، إذ لم يحقق سوى انتصارين في آخر سبع مواجهات بينهما.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما فاز ريال مدريد بنتيجة 2-1 على ملعبه في الموسم الماضي. ولم ينجح رايو فاليكانو في تحقيق أي فوز على ملعب سانتياغو برنابيو منذ يناير/كانون الثاني 1996، علمًا أن أربعًا من آخر خمس مواجهات بين الفريقين انتهت بالتعادل، بينها التعادل السلبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

الغيابات

قائمة ريال مدريد تشهد غياب 4 لاعبين (أرشيف)



يفتقد ريال مدريد خدمات أربعة لاعبين بداعي الإصابة، وهم: ترينت ألكسندر-أرنولد، إيدر ميليتاو، فيرلاند ميندي، وأنطونيو روديغر.

أما رايو فاليكانو، فسيغيب عنه عبد المؤمن بسبب إصابة في الركبة، وأندريه راتيو لإصابة في الساق، مع ترقب جاهزية إيفان باليو للعودة إلى التشكيلة الأساسية.

التشكيلة المتوقعة

ريال مدريد: كورتوا؛ فالفيردي، أسينسيو، هويسن، كاريراس؛ كامافينغا، تشواميني، بيلينغهام؛ رودريغو، مبابي، فينيسيوس.

رايو فاليكانو: باتالا؛ باليو، لوجون، سيس، شافاريا؛ بالازون، فالنتين، دياز؛ أخوماش، دي فروتوس، ألفارو غارسيا.

