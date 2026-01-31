الإعلان عن منح ماجستير في تايلاند لعام 2026-2027: التفاصيل ورابط التقديم

فلسطين أون لاين

31 يناير 2026 . الساعة 10:31 بتوقيت القدس
منح دراسية في تايلاند

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن فتح باب التقديم للحصول على منح دراسية لدرجة الماجستير في تايلاند للعام الدراسي 2026/2027، وذلك ضمن برنامج التعاون الدولي التايلاندي المرموق (TIPP). تستهدف هذه المنح الطلبة الراغبين في تطوير مهاراتهم الأكاديمية في مؤسسات تعليمية دولية.

روابط التقديم والوثائق الهامة

لضمان سهولة الوصول، يمكنكم استخدام الروابط المباشرة التالية:

- الطلب الخاص بالجهة المانحة: اضغط هنا

- الطلب الإلكتروني الخاص بالوزارة: اضغط هنا

-  قائمة التخصصات والجامعات المتاحة: اضغط هنا

-  التعليمات والشروط الخاصة بالمنحة: اضغط هنا

 تحميل النموذج الطبي المعتمد: اضغط هنا

آلية وتفاصيل التقديم

يجب على الطلبة الراغبين بالمنافسة اتباع الخطوات التالية بدقة لتجنب إلغاء الطلب:

- تعبئة الطلبات: البدء بتعبئة طلب الجامعة (الجهة المانحة) ثم الطلب الإلكتروني الخاص بالوزارة.

- تسليم الوثائق (الضفة الغربية): تُسلم المستندات مصدقة حسب الأصول في مقر الوزارة برام الله أو مكاتبها في نابلس والخليل، في موعد أقصاه الثلاثاء 10 فبراير 2026.

- طلبة قطاع غزة: الاكتفاء بتعبئة طلب الجامعة ورفع كافة الوثائق إلكترونياً عبر موقع الوزارة، مع تسليم النسخ الورقية في مقر الوزارة بغزة في الموعد المحدد.

تنبيه هام: أي طلب غير مكتمل الشروط أو الوثائق بعد انتهاء الموعد المحدد (10/2/2026) يعتبر لاغياً تلقائياً.

المصدر / فلسطين أون لاين
