الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات واقتحامات في جنين وقلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم السبت، عددًا من المواطنين خلال حملات اقتحام ومداهمة طالت محافظتي جنين وقلقيلية، تخللتها مداهمة منازل واعتقال فتاة وعدد من الشبان، في سياق متواصل من سياسات الاعتقال اليومية بحق المواطنين في الضفة الغربية.

ففي محافظة جنين: اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة منار فايق مسمار خلال اقتحام منطقة جبل أبو ظهير بمدينة جنين، كما اعتقلت الشاب إبراهيم أبو الشامي من المدينة.

وفي محافظة قلقيلية: اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية، عُرف منهم: موسى اللبدة، عماد موسى اللبدة، أحمد حسين أبو نضال، عصام رشيد رضوان، حذيفة حسام رضوان، سمير شبيطة، محمد فواز شبيطة، ياسين عماد شبيطة، مهدي العابد، مالك شبيطة أبو زعل، وزياد عماد علامة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى